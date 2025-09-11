'У нас работает мультисистема': Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

Уничтожение "Шахедов" ракетами Patriot - это не лучший вариант.

В Украине работает мультисистема для сбивания дронов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Что известно:

РФ производит 700-800 "Шахедов" в сутки

В Украине работает мультисистема для уничтожения дронов

Каждые 2-3 месяца Россия совершенствует свои дроны

Россия постоянно атакует украинские города дронами. В Украине работает мультисистема для сбивания дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Президент подчеркнул, что Россия каждые два-три месяца меняет дроны, что заставляет Украину быстро адаптировать борьбу с ними. Россияне меняют двигатели "Шахедов и тактику применения дронов. В то же время Украина модернизирует средства перехвата, усиливает радиоэлектронную борьбу и строит несколько линий защиты.

"Они меняют двигатели - мы меняем интерсепторы. Они обходят РЭБ - мы строим 3-4 линии РЭБов. Ежедневно мы привыкли: прилетело 800 дронов, сбили 700. Это большая работа с большим финансированием", - сказал президент.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Зеленский также прокомментировал атаку на Польшу. Он считает нецелесообразным использование только самолетов F-16 и систем ПВО Patriot. Сбивание дронов самолетами уже не является достаточным решением. Тратить системы Patriot для сбивания "Шахедов" также не лучшее решение. Они предназначены для перехвата баллистических ракет.

"Patriot - это ракеты по 2-3 миллиона долларов, тогда как один "Шахед" стоит до 100 тысяч. Таким способом не воюют. Нужна мультисистема, когда одновременно работает ПВО, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, вертолеты и авиация. Только так можно бороться с массированными атаками", - подчеркнул президент.

Он добавил, ракет к ПВО изготавливается значительно меньше, по сравнению с количеством изготовленных "Шахедов" ежедневно - 50-60 до 700-800 соответственно.

Украина готова консультировать польских партнеров и делиться собственным опытом.

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

