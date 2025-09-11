"Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

Главные тезисы:
- Атака дронов на Польшу - это многоуровневая провокация
- Одна из целей РФ — посеять раскол внутри польской власти
- Кремль хочет подорвать доверие к коллективной безопасности и Вашингтонскому договору
Российские дроны атаковали Польшу, и теперь Москва будет внимательно следить за реакцией Запада. Какую цель преследует страна-агрессор РФ, рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
По его словам, нельзя исключать, что инцидент с российскими дронами спровоцирует раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром.
"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - сказал Мельник в интервью Главреду.
Вторая плоскость - уровень НАТО, на котором тоже ожидаются дискуссии. В частности, Россия будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома.
"Ведь, несмотря на то, что все члены Альянса формально "равны за столом", на политическом уровне именно США остаются главным гарантом", - объяснил эксперт.
Мельник напомнил, что за всю историю существования Северо-Атлантического альянса статья 5 была активирована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года.
"И даже тогда это была нетипичная ситуация, ведь агрессия исходила не от государства, а от террористической организации. Сейчас Россия будет пытаться использовать этот прецедент в своей пропаганде, мол, статья 5 работает только тогда, когда атакуют США, а все остальные союзники якобы "забыты". То есть речь идет о подрыве доверия к коллективной системе безопасности и к самому Вашингтонскому договору. Россия будет наблюдать за дискуссиями и везде, где возможно, подпитывать информационный фон - в том числе через свою явную и скрытую "пятую колонну" внутри НАТО", - сказал Мельник.
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова добавил, что сейчас главный вопрос - "хватит ли политической воли Запада, которой всегда не хватает, потому что именно сейчас для союзников наступил серьезный тест".
Россия атаковала Польшу - последние новости
Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент "абсолютно безрассудным" и отметил, что оценка атаки продолжается.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Политики обсудили атаку российских беспилотников на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября.
Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Что известно о последствиях атаки дронов РФ
В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.
По данным RMF24, на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников. Один из дронов упал на территорию военной базы, но не нанес ущерба. В частности, дрон упал на подразделение Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей (Груецкий уезд, возле Варшавы).
Найденные дроны и обломки расположены в таких регионах:
- Люблинское воеводство (9 дронов): Чоснувка, Чешники, Вырики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Велки Лань, Заблоце-Колония, Выгалев, Бихавка Тшеча.
- Лодзинское воеводство (1 дрон): Мнишкув.
- Варминско-Мазурское воеводство (1 дрон): Олесно.
- Мазовецкое воеводство (2 дрона): между Рабянами и Северинувом, Нове Мисто-над-Пилицей.
- Свентокшиское воеводство (3 дрона): Чижив (Буский уезд), Соботка (Опатовский уезд), Смыков (Келецкий уезд).
Зачем РФ атаковала Польшу дронами: мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября была провокацией РФ "с целью запугать поляков и европейцев в целом".
"Реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне – сбивать. Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет, скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - считает Горбач.
По словам эксперта, стратегическая цель российской операции этой осенью состоит в том, чтобы показать отсутствие единства в НАТО.
"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", – сказал Горбач в комментарии Главреду.
