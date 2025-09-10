Укр
Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

Руслана Заклинская
10 сентября 2025, 23:45
87
В Польше нашли обломки 16 российских дронов.
Трамп и Навроцкий обсудили удар российских дронов по Польше / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Трамп поговорил с Навроцким
  • Обсудили атаку российских беспилотников на Польшу
  • В Польше обнаружены обломки 16 российских дронов

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Политики обсудили атаку российских беспилотников на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября. Об этом сообщил польский лидер в соцсети X.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом относительно многочисленных нарушений воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня ночью", - написал Навроцкий.

Он подчеркнул, что подобные консультации являются "частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками". По его словам, переговоры подтвердили единство партнеров.

Обломки дронов найдены в 16 местностях Польши

По данным RMF24, на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников. Один из дронов упал на территорию военной базы, но не нанес ущерба. В частности, дрон упал на подразделение Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей (Груецкий уезд, возле Варшавы).

Найденные дроны и обломки расположены в таких регионах:

  • Люблинское воеводство (9 дронов): Чоснувка, Чешники, Вырики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Велки Лань, Заблоце-Колония, Выгалев, Бихавка Тшеча.
  • Лодзинское воеводство (1 дрон): Мнишкув.
  • Варминско-Мазурское воеводство (1 дрон): Олесно.
  • Мазовецкое воеводство (2 дрона): между Рабянами и Северинувом, Нове Мисто-над-Пилицей.
  • Свентокшиское воеводство (3 дрона): Чижив (Буский уезд), Соботка (Опатовский уезд), Смыков (Келецкий уезд).
инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Зачем РФ атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду отметил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши является сознательной провокацией со стороны России По его словам, Москва стремилась запугать не только поляков, но и европейцев в целом.

Горбач подчеркнул, что реакция на военно-политическом уровне была правильной, поскольку дроны были сбиты. В то же время эксперт отметил, что следующим шагом должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Однако, по его прогнозу, ее, скорее всего, не будет.

"Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему заплатили союзники", - добавил Горбач.

Атака российских дронов в Польше - новости по теме

Напомним, атака России против Украины впервые затронула территорию Польши. Несколько беспилотников пересекли границу страны. По данным Defense Express, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

Как сообщал Главред, МВД Польши заявило, что на территории страны также обнаружены обломки ракеты. Как сообщает Sky News, это первый зафиксированный случай, когда российская ракета попала в польское воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше, опубликовав в соцсети Truth Social короткое сообщение: "Началось!" Впоследствии стало известно, что Конгресс США готов принять закон о дополнительных санкциях против России после атаки дронами на территорию Польши.

Читайте также:

О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

