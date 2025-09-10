'Нет, Виктор': в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

Сикорский отреагировал на слова Орбана относительно атаки дронов РФ, призвав его четко осудить агрессию РФ и прекратить блокировать поддержку Украины в ЕС.

В Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Сикорский жестко ответил на заявление Орбана о солидарности с Польшей после атаки дронов

Венгрия должна усилить давление на Россию и разбронировать вступление Украины в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который назвал атаку российских дронов на Польшу неприемлемой. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что вы должны были бы "слезть с забора" и осудить российскую агрессию", - написал он. видео дня

Сикорский призвал Избранного разморозить финансирование ЕС на оборонные нужды, поддержать более жесткие санкции против России и отменить вето на старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Что до этого написал Орбан

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя в соцсети Х атаку российских дронов на территории Польши, заявил, что этот "инцидент" подтверждает правильность венгерской политики призывов к "миру" в войне России против Украины. Он выразил солидарность с Польшей, однако избежал прямого признания, что именно российские беспилотники нанесли удар.

"Нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым", - подчеркнул он.

Орбан также подчеркнул, что эти события демонстрируют необходимость скорейшего достижения мира, чего последовательно требует Венгрия, и добавил, что поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа в этом направлении.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пришло время положить этому конец", - написал Виктор Орбан.

Является ли атака на Польшу основанием применить 5 статью НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник пояснил, что ситуация с пролетом российских дронов не может быть однозначно трактована как акт агрессии. Хотя Польша и заявила об агрессивных действиях, с формальной точки зрения это выглядит иначе, ведь речь не идет о прямом нарушении воздушного пространства. Как отметил эксперт, если бы удар был нанесен по самолету или кораблю, которые юридически считаются территорией государства, это уже беспрекословно подпадало бы под определение акта агрессии и автоматически активировало бы действие статьи 5 Устава НАТО.

"В данном же случае Россия пытается действовать "ниже порога войны", чтобы избежать прямой квалификации своих действий как агрессии. Поэтому Польша инициирует консультации по статье 4. В их рамках страны-члены НАТО должны достичь консенсуса: рассматривать ли этот инцидент как акт агрессии, или трактовать его как частный случай, который можно урегулировать дипломатическими средствами", - резюмирует он.

Удар дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что страна инициирует консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после ночного инцидента 10 сентября, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Атака РФ, направленная против Украины, впервые задела территорию Польши - несколько беспилотников залетели в страну. Как выяснилось, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах. Об этом сообщило аналитическое издание Defense Express.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

