Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видео

Алена Кюпели
25 декабря 2025, 12:36обновлено 25 декабря, 13:08
29
Певица Джамала вместе с сыном сделали импровизированный дуэт вместе.
Джамала поделилась секретом похудения
Джамала поделилась секретом похудения / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина jamalajaaa jamalajaaa

Кратко:

  • Как сын Джамалы играет на пианино
  • Какой получился дуэт

Известная певица и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала показала, как поет под аккомпанимент своего старшего сына Эмира.

Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас", - написала певица.

Джамала
Джамала показала выступление с сыном / instagram.com/jamalajaaa

На видео она поет и обнимает своего сына, который сам играет на фортепиано.

Джамала - музыкальный продюсер Нацотбора

В сентябре стало известно, что Джамала стала новым музыкальным продюсера украинского национального отбора на "Евровидение-2026".

"Для меня роль музыкального продюсера Нацотбора – это новое испытание и одновременно большая честь. Быть в жюри – это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и вместе с командой выбрать участников, которые далее выступят перед людьми в эфире", – поделилась тогда певица.

До этого Джамала семь раз входила в состав жюри национального отбора на "Евровидение".

Джамала
Джамала / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет. Девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.

Ранее также стало известно о том, что ветеран и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Смачило, которая старше него на четыре года.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:33Украина
После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:25Синоптик
Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

Последние новости

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Реклама
12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

Реклама
08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

Реклама
22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять