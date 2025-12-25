Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видео

Кратко:
- Как сын Джамалы играет на пианино
- Какой получился дуэт
Известная певица и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала показала, как поет под аккомпанимент своего старшего сына Эмира.
Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram.
"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас", - написала певица.
На видео она поет и обнимает своего сына, который сам играет на фортепиано.
Джамала - музыкальный продюсер Нацотбора
В сентябре стало известно, что Джамала стала новым музыкальным продюсера украинского национального отбора на "Евровидение-2026".
"Для меня роль музыкального продюсера Нацотбора – это новое испытание и одновременно большая честь. Быть в жюри – это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и вместе с командой выбрать участников, которые далее выступят перед людьми в эфире", – поделилась тогда певица.
До этого Джамала семь раз входила в состав жюри национального отбора на "Евровидение".
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
