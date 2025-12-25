Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видео

Певица Джамала вместе с сыном сделали импровизированный дуэт вместе.

Джамала поделилась секретом похудения / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина jamalajaaa jamalajaaa

Известная певица и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала показала, как поет под аккомпанимент своего старшего сына Эмира.

Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас", - написала певица.

Джамала показала выступление с сыном / instagram.com/jamalajaaa

На видео она поет и обнимает своего сына, который сам играет на фортепиано.

Джамала - музыкальный продюсер Нацотбора

В сентябре стало известно, что Джамала стала новым музыкальным продюсера украинского национального отбора на "Евровидение-2026".

"Для меня роль музыкального продюсера Нацотбора – это новое испытание и одновременно большая честь. Быть в жюри – это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и вместе с командой выбрать участников, которые далее выступят перед людьми в эфире", – поделилась тогда певица.

До этого Джамала семь раз входила в состав жюри национального отбора на "Евровидение".

Джамала / инфографика: Главред

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

