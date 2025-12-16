Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

Певица Джамала поделилась неожиданным свойством своего организма.

Джамала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская артистка и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала призналась, как ей удалось похудеть после третьих родов.

Об этом она рассказала в программе "Ранок у великому місті". По словам певицы, ничего специфического в ее программе нет и она не прибегала к помощи уколов.

По словам Джамалы, как она ранее делилась с Главредом, ей помог спорт, правильное питание и прекращение грудного вскармливания. Джамала говорит, что так ее организм реагировал после каждых родов. Как только она переставала кормить грудью, ее вес резко снижался.

Джамала рассказала о похудении/ instagram.com/jamalajaaa

"Нет, я не колола уколы для похудения. Спорт, пилатес, еда. Мне подошло не ужинать. Я кормила грудью, прошло время. За первую неделю, когда бросила кормить, я сбросила семь килограмм. Затем вес сам понемногу стал спадать, как и в первый, и во второй раз. Это можно проследить по моим фотографиям. Я, в принципе, всегда возвращалась в свою форму, но в третий раз, наверное, дольше", — поделилась Джамала.

Джамала вернулась в шикарную форму / instagram.com/jamalajaaa

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

