Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

Состояние энергосистемы в Киеве и ряде регионов остается сложным из-за ударов РФ по ключевым объектам генерации и подстанциям, указал эксперт.

В каких регионах ситуация со светом может ухудшиться/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Игнатьев:

Ситуация для Киева является критической

Графики отключения света в Киеве - одни из самых жестких в Украине

Киев и ряд регионов оказались под особым риском отключений света из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев

"Критической является ситуация для Киева - город не подготовился к такой ситуации. Мы видим, как враг бьет по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые находятся на балансе Киевского городского совета, коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Для них нет полного комплекта запасных частей и резервных трансформаторов, которые можно было бы быстро заменить в случае поражения. Поэтому ситуация потенциально сложная, и враг может пытаться использовать это для политического давления на столицу. Уже сейчас в Киеве одни из самых жестких графиков отключений", - указал он. видео дня

Игнатьев сообщил, что противник также бьет по подстанциям, которые передают электроэнергию в Киев от атомных электростанций. Зафиксированные попадания не являются критическими, однако они дают основания полагать, что эти объекты могут стать следующими целями атак.

Он пояснил, что в случае масштабных повреждений столица рискует оказаться в режиме так называемого "энергетического острова". Имеющихся мощностей генерации в Киеве не хватит для полного обеспечения города, поэтому ситуация может быть очень сложной. Подобное уже случалось, когда после массированных ударов левый берег столицы почти сутки оставался без света, а одна из линий метро не работала до полудня из-за проблем с электроснабжением.

"Кроме столицы, критической остается ситуация в Черниговской области - об этом мы уже говорили. Также сложная ситуация на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и на подконтрольной Украине части Донецкой области", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как морозы повлияют на графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, резкое похолодание с понижением температуры до минус 10-15 градусов может повлечь серьезные и длительные аварийные обесточивания, прежде всего в прифронтовых областях. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

Он отметил, что именно регионы вблизи линии фронта испытывают самые острые проблемы с электроснабжением, тогда как в остальных областях страны возможно введение трех-четырех очередей отключений.

Эксперт также пояснил, что при температурах ниже минус 10-15 градусов потребление электроэнергии резко возрастает, и при нынешних возможностях и подходах к работе энергосистемы обеспечить стабильное снабжение света по всей стране будет крайне сложно.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине 16 декабря будут введены графики отключения электроэнергии. По информации Укрэнерго, почасовые ограничения и лимиты потребления будут применяться как для населения, так и для промышленности и будут действовать в течение суток в большинстве регионов страны.

Российские войска продолжают системно наносить удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь подорвать стабильность объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные области, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Из-за постоянных обстрелов часть территории Украины рискует остаться без электроснабжения. По оценке The Washington Post, Россия пытается довести украинскую энергосистему до критического состояния.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

