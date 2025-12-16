Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захвата

Алексей Тесля
16 декабря 2025, 01:14
58
Российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска.
Игорь Романенко, армия рф
Игорь Романенко прокомментировал вероятность нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Романенко:

  • У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян
  • Российские войска ведут наступательные действия с северо-востока

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко ответил на вопрос о том, какие города станут следующими целями страны-агрессора РФ.

"У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян: после переформатирования они двинут на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - сказал он в ходе чата в Главреде.

видео дня

По словам эксперта, основная цель – Константиновка, которую противник уже более полугода атакует с трех сторон: со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра.

"Уже отдельные малые группы войск противника проникают на окраины, а обстрелы города – того, что от него осталось – осуществляются российскими авиацией, артиллерией и дронами", - отметил он.

Собеседник предупредил, что российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска.

"На этом участке фронта идут интенсивные бои, и противник продвигается. Северск уже захвачен россиянами наполовину. И на окраинах Лимана действует противник. Далее, после захвата Лимана и Северска, российские войска нацелены двигаться отсюда на Краматорск и Славянск", - добавил Романенко.

Смотрите видео - чат с Игорем Романенко:

Военные раскрыли детали ситуации на фронте

В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Игорь Романенко российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

00:01Мир
Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:23Мир
Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Последние новости

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Реклама
23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

20:39

"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

20:37

Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

20:32

Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

20:32

Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

20:26

Без радиаторов и розеток: один хитрый трюк реально обогреет весь дом

Реклама
19:40

Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

19:32

Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

19:30

У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

19:28

7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

18:34

В боях с оккупантами погиб известный фотограф и писатель

18:31

Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

18:31

Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностеймнение

18:28

Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

18:09

Почему 16 декабря нельзя пересчитывать деньги: какой церковный праздник

17:59

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов

17:47

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Девам - судьбоносная встреча, Стрельцам - успех

17:34

Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ГРД, от которой зависят судьи, – бывший прокурор САП

17:22

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

17:20

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

17:15

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в НовороссийскеВидео

17:08

"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

16:43

Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениямВидео

Реклама
16:43

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

16:35

"Ювелирная работа": украинский ледокол впервые пересек Южный полярный кругФото

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

15:49

"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

15:44

Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

15:43

Ситуация может измениться: в Раде рассказали о событиях возле Покровска

15:38

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять