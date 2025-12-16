Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захвата

Российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска.

Игорь Романенко прокомментировал вероятность нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Романенко:

У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян

Российские войска ведут наступательные действия с северо-востока

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко ответил на вопрос о том, какие города станут следующими целями страны-агрессора РФ.

"У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян: после переформатирования они двинут на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - сказал он в ходе чата в Главреде.

По словам эксперта, основная цель – Константиновка, которую противник уже более полугода атакует с трех сторон: со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра.

"Уже отдельные малые группы войск противника проникают на окраины, а обстрелы города – того, что от него осталось – осуществляются российскими авиацией, артиллерией и дронами", - отметил он.

Собеседник предупредил, что российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска.

"На этом участке фронта идут интенсивные бои, и противник продвигается. Северск уже захвачен россиянами наполовину. И на окраинах Лимана действует противник. Далее, после захвата Лимана и Северска, российские войска нацелены двигаться отсюда на Краматорск и Славянск", - добавил Романенко.

Военные раскрыли детали ситуации на фронте

В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

