Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

- Регулярное проветривание зимой необходимо так же, как и летом
- Короткое интенсивное проветривание эффективнее открытой форточки
Проветривание жилых помещений - одно из базовых условий здорового микроклимата. Мы проводим в закрытых комнатах большую часть дня, поэтому качество воздуха напрямую влияет на самочувствие, концентрацию и даже иммунитет.
В теплое время года вопрос проветривания обычно не возникает, ведь окна часто остаются открытыми. А вот зимой многие боятся потерять тепло и откладывают проветривание "на потом", пишет УНИАН.
Как проветривать зимой
Специалисты отмечают: холодное время года - не повод отказываться от свежего воздуха. Наоборот, зимой воздух в помещении быстрее накапливает влагу, запахи и углекислый газ. Поэтому проветривать нужно ежедневно, желательно дважды - утром после сна и вечером перед отдыхом.
Самый эффективный способ - короткое интенсивное проветривание с открытыми настежь окнами сразу в нескольких комнатах. За 10-15 минут воздух полностью обновляется, а мебель не успевает остыть.
Влажность в квартире
Зимой из-за отопления воздух становится сухим, что может вызвать раздражение слизистых и ухудшение качества сна. Регулярное проветривание помогает выровнять уровень влажности и уменьшить риск появления грибка.
Если на улице сильный мороз, время проветривания можно сократить до 5 минут - этого достаточно, чтобы заменить застоявшийся воздух на свежий.
Эксперты советуют избегать длительного проветривания через форточку или откидной режим. В таком формате воздух обновляется медленно, а помещение охлаждается значительно быстрее. Лучше открыть окна полностью на короткое время - это создает естественную тягу и быстро выводит лишнюю влагу, запахи и микрочастицы.
Микроклимат: советы
Чтобы проветривание было максимально эффективным, важно не закрывать радиаторы мебелью или одеждой - это снижает теплоотдачу и затрудняет поддержание комфортной температуры.
Регулярное обновление воздуха помогает поддерживать здоровый микроклимат, уменьшает риск простуд и делает пребывание в квартире значительно приятнее.
