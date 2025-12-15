Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

Обновлять воздух в помещении необходимо минимум два раза в день.

https://glavred.info/life/kak-pravilno-provetrivat-kvartiru-zimoy-i-pochemu-eto-vazhnee-chem-kazhetsya-10724408.html Ссылка скопирована

Как напускать свежий воздух в дом зимой / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня

Регулярное проветривание зимой необходимо так же, как и летом

Короткое интенсивное проветривание эффективнее открытой форточки

Проветривание жилых помещений - одно из базовых условий здорового микроклимата. Мы проводим в закрытых комнатах большую часть дня, поэтому качество воздуха напрямую влияет на самочувствие, концентрацию и даже иммунитет.

В теплое время года вопрос проветривания обычно не возникает, ведь окна часто остаются открытыми. А вот зимой многие боятся потерять тепло и откладывают проветривание "на потом", пишет УНИАН.

Как проветривать зимой

Специалисты отмечают: холодное время года - не повод отказываться от свежего воздуха. Наоборот, зимой воздух в помещении быстрее накапливает влагу, запахи и углекислый газ. Поэтому проветривать нужно ежедневно, желательно дважды - утром после сна и вечером перед отдыхом.

Самый эффективный способ - короткое интенсивное проветривание с открытыми настежь окнами сразу в нескольких комнатах. За 10-15 минут воздух полностью обновляется, а мебель не успевает остыть.

Влажность в квартире

Зимой из-за отопления воздух становится сухим, что может вызвать раздражение слизистых и ухудшение качества сна. Регулярное проветривание помогает выровнять уровень влажности и уменьшить риск появления грибка.

Если на улице сильный мороз, время проветривания можно сократить до 5 минут - этого достаточно, чтобы заменить застоявшийся воздух на свежий.

Эксперты советуют избегать длительного проветривания через форточку или откидной режим. В таком формате воздух обновляется медленно, а помещение охлаждается значительно быстрее. Лучше открыть окна полностью на короткое время - это создает естественную тягу и быстро выводит лишнюю влагу, запахи и микрочастицы.

Микроклимат: советы

Чтобы проветривание было максимально эффективным, важно не закрывать радиаторы мебелью или одеждой - это снижает теплоотдачу и затрудняет поддержание комфортной температуры.

Регулярное обновление воздуха помогает поддерживать здоровый микроклимат, уменьшает риск простуд и делает пребывание в квартире значительно приятнее.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред