Поглощают влагу из воздуха: какие растения стоит поставить в ванной

5 растений, которые можно поставить во влажных местах дома.

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Какие растения поглощают влагу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как растения могут поглощать лишнюю влагу в доме

Какие растения можно поставить в ванной комнате

С наступлением зимних месяцев все больше людей могут заметить конденсат на окнах.

Однако, есть комнатные растения, которые поглощают влагу из воздуха. Их можно ставить в ванной комнате, где, как правило, много пара, пишет Главред со ссылкой на Homes&Gardens.

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Как комнатные растения поглощают влагу из воздуха

Эксперт по садоводству и основатель компании Yardwork Майкл Кларк сообщает, что внекорневое поглощение - это процесс, при котором растения поглощают воду через листья и стебли через крошечные поры, известные как устьица, или непосредственно через кутикулу листьев.

Это особенно характерно для растений, которые растут в местах с высоким количеством тумана или влажности, и может помочь растениям поддерживать уровень влаги в периоды засухи.

Какие растения поглощают влагу

Некоторые комнатные растения эффективнее поглощают влагу из воздуха, чем другие. Именно эти растения можно разместить во влажных местах дома. Вот пять комнатных растений, которые хорошо поглощают влагу:

Орхидея. Орхидеи - это любимые классические комнатные растения многих людей. Вы можете выбрать вид и цвет цветка по своему вкусу. И несмотря на то, что эти растения известны тем, что требуют достаточно много ухода, они просто будут процветать во влажных условиях.

Орхидеи - это любимые классические комнатные растения многих людей. Вы можете выбрать вид и цвет цветка по своему вкусу. И несмотря на то, что эти растения известны тем, что требуют достаточно много ухода, они просто будут процветать во влажных условиях. Папоротник. Папоротник обычно представляют как лесное растение, растущее под кронами деревьев, однако на самом деле существует немало декоративных сортов, которые растут в помещении и могут изрядно способствовать поглощению влаги. Кроме того, папоротники прекрасно переносят слабое освещение, поэтому ванная комната может стать для них практически идеальным помещением.

Папоротник обычно представляют как лесное растение, растущее под кронами деревьев, однако на самом деле существует немало декоративных сортов, которые растут в помещении и могут изрядно способствовать поглощению влаги. Кроме того, папоротники прекрасно переносят слабое освещение, поэтому ванная комната может стать для них практически идеальным помещением. Потос. Это растение как никакое другое поможет урегулировать уровень влаги: оно невероятно выглядит, может вытягивать из воздуха не только влагу, но и токсины, и практически не нуждается в уходе.

Это растение как никакое другое поможет урегулировать уровень влаги: оно невероятно выглядит, может вытягивать из воздуха не только влагу, но и токсины, и практически не нуждается в уходе. Бромилиевые. Это комнатное растение также происходит из тропического климата и особенное своими яркими цветами и восковыми цветами. Оно привыкло к росту в высоком уровне влажности. Цветок любит солнце и полив, поэтому никогда не позволяйте почве полностью высохнуть.

Это комнатное растение также происходит из тропического климата и особенное своими яркими цветами и восковыми цветами. Оно привыкло к росту в высоком уровне влажности. Цветок любит солнце и полив, поэтому никогда не позволяйте почве полностью высохнуть. Фикус. Эти крупные растения могут невероятно быстро впитывать влагу и помогут справиться с нежелательным конденсатом. Им нужен непрямой свет и совсем немного ухода. Лучше поливать растение только тогда, когда верхние несколько сантиметров почвы уже просохнут.

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Что такое конденсат на окнах? Когда мы видим влагу, осевшую на стеклах окон, это явление называется конденсатом. Появление конденсата связано с физическим явлением "точки росы". Так обозначают температуру, до которой должен остыть воздух, чтобы пар, содержащийся в нем, начал конденсироваться в росу. Можно сказать, что конденсат образуется тогда, когда воздух больше не в состоянии поглощать влагу. Он возникает в результате разницы температур воздуха внутри помещения и более холодной среды. Теплый и влажный воздух в комнате контактирует с более холодным стеклом, при этом происходит конденсация влаги, которая каплями стекает с поверхности стекла и рам окон. Конденсат на окнах может даже привести к образованию льда, когда на улице стоит морозная погода и металлопластиковые рамы являются мостиками для проникновения холода.

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