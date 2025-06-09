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Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

Алексей Тесля
9 июня 2025, 12:53
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РФ провела широкомасштабную воздушную атаку, говорит Юрий Игнат.
Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ
Юрий Игнат прокомментировал удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Игната:

  • РФ нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов
  • Основной целью атаки стал один из украинских оперативных аэродромов

В ночь на 9 июня страна-агрессор РФ нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, основной целью атаки стал один из украинских оперативных аэродромов.

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"Речь идёт о широкомасштабной воздушной атаке. Это один из самых мощных ударов, которые Россия наносила за последнее время. Основной удар, как уже обсуждают в открытых источниках, пришёлся на один из наших оперативных аэродромов", — пояснил украинский офицер.

Он добавил, что враг применил комбинированные средства — в частности, использовались как ракеты, так и ударные беспилотники.

Отметим, что название аэродрома, ставшего целью, официально не разглашается.

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/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака длилась 45 минут. Атака БпЛА длится более 10 часов.

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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