Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

Важное из заявлений Игната:
- РФ нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов
- Основной целью атаки стал один из украинских оперативных аэродромов
В ночь на 9 июня страна-агрессор РФ нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, основной целью атаки стал один из украинских оперативных аэродромов.
"Речь идёт о широкомасштабной воздушной атаке. Это один из самых мощных ударов, которые Россия наносила за последнее время. Основной удар, как уже обсуждают в открытых источниках, пришёлся на один из наших оперативных аэродромов", — пояснил украинский офицер.
Он добавил, что враг применил комбинированные средства — в частности, использовались как ракеты, так и ударные беспилотники.
Отметим, что название аэродрома, ставшего целью, официально не разглашается.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака длилась 45 минут. Атака БпЛА длится более 10 часов.
Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
Больше новостей:
- Ложные цели отвлекают ПВО: в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ
- Угроза атаки тысячи дронов: худший прогноз массированных ударов РФ по Украине
- Дочь Келлога публично обратилась к отцу после массированного обстрела Украины
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред