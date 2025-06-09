Дрон автономно выбирает цели для удара: в ГУР раскрыли детали о новом БпЛА РФ

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- Обнародованы данные о российском ударном беспилотнике V2U
- БпЛА россияне используют на Сумском направлении
Украинская разведка обнародовала данные о конструкции, электронной базе и источниках поставок нового российского ударного беспилотника V2U. Этот БпЛА россияне используют на Сумском направлении.
Его особенностью является способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба ГУР МО.
Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.
"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" - дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.
Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема - китайского происхождения", - пояснили разведчики.
БпЛА состоит преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.
Ранее сообщалось о том, что ГУР морским дроном уничтожило самолет РФ на $50 млн. Успешная атака произошла недалеко от порта Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину атаковали неизвестные воздушные цели. Пока остается непонятным то, для чего Россия модифицировала новое вооружение.
Как сообщал ранее Главред, российские войска все чаще используют наряду с ударными дронами "Шахед"/"Герань" специальные беспилотники-обманки без боевой начинки - так называемые "пародии".
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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