Впервые в истории мира: ГУР морским дроном уничтожили самолет РФ на $50 млн

Успешная атака произошла недалеко от порта Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.

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Самолет сбит ракетой с морского дрона Magura / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео ГУР

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Украинские бойцы ГУР впервые в мире уничтожили российский боевой самолет (Су-30) с помощью морского дрона Magura

Ликвидация состоялась 2 мая 2025 года в Черном море во взаимодействии ГУР, СБУ и Сил обороны Украины

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном. Об этом сказано в сообщении ГУР в субботу, 3 мая.

"Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна", - говорится в заявлении ГУР. видео дня

Спецподразделение ГУР Group 13 ликвидировало самолет Су-30 / фото: тг-канал Главред

Как рассказали в сообщении разведчики, успешный удар по вражескому боевому самолету состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск. Именно в этом месте россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

"Спасибо всем волонтерам и благотворителям, журналистам, каждому украинцу, всем, кто поддерживает взносами производство ударных морских дронов Magura для ГУР МО Украины", - резюмировали разведчики.

Magura V5 / Инфографика: Главред

Уничтожение целей дронами Magura - что известно

Как сообщал Главред, ранее в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Также сообщалось, что дроны Magura буквально "прализировали" флот РФ - украинские военные с их помощью недавно уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ.

Также в начале 2025 года в ГУР сообщили, что дроном Magura V5 поражены три российских вертолета. Отмечалось, что члены экипажа указанных вражеских бортов также ликвидированы.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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