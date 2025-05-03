Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

Украина не рекомендует посещать Россию из соображений безопасности, заявил Зеленский.

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Украина не может гарантировать другим странам безопасность на 9 мая / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Главное из заявлений Зеленского:

Украина не несет ответственности за безопасность на территории РФ во время празднования 9 мая

Киев не будет предоставлять никаких гарантий безопасности странам, чьи лидеры планируют посетить Москву

Украинской стороне не известны планы России на эти даты, и есть опасения провокаций со стороны РФ

Украина не будет принимать предложение России о многодневном перемирии, чтобы та могла безопасно провести Парад победы в Москве. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина прокоммуницировала с партнерами свою позицию.

"Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем", - ответил президент, в ответ на вопрос, обращались ли какие-то страны в Киев относительно визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов. видео дня

По словам Зеленского, Украине не известно, что Россия будет делать в эти даты.

"Она может делать со своей стороны различные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и т.д., а потом обвинять нас. Я сказал об этом министру иностранных дел, что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения [безопасности] посещать Россию", - добавил президент.

Зеленский ответил Путину насчет перемирия на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, с 8 по 11 мая по случаю празднования Дня победы, Владимир Путин Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" на майские праздники.

После такого заявления Владимир Зеленский отверг предложение Путина. Он назвал его попыткой создать тишину для парада 9 мая, и взамен предложил ввести настоящее, безусловное 30-дневное прекращение огня, без предварительных условий.

Президент Украины заверил, что помогать Путину никто не будет. Он взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.

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