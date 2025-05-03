Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

Главное из заявлений Зеленского:
- Украина не несет ответственности за безопасность на территории РФ во время празднования 9 мая
- Киев не будет предоставлять никаких гарантий безопасности странам, чьи лидеры планируют посетить Москву
- Украинской стороне не известны планы России на эти даты, и есть опасения провокаций со стороны РФ
Украина не будет принимать предложение России о многодневном перемирии, чтобы та могла безопасно провести Парад победы в Москве. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина прокоммуницировала с партнерами свою позицию.
"Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем", - ответил президент, в ответ на вопрос, обращались ли какие-то страны в Киев относительно визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов.видео дня
По словам Зеленского, Украине не известно, что Россия будет делать в эти даты.
"Она может делать со своей стороны различные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и т.д., а потом обвинять нас. Я сказал об этом министру иностранных дел, что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения [безопасности] посещать Россию", - добавил президент.
Зеленский ответил Путину насчет перемирия на 9 мая - что известно
Как сообщал Главред, с 8 по 11 мая по случаю празднования Дня победы, Владимир Путин Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" на майские праздники.
После такого заявления Владимир Зеленский отверг предложение Путина. Он назвал его попыткой создать тишину для парада 9 мая, и взамен предложил ввести настоящее, безусловное 30-дневное прекращение огня, без предварительных условий.
Президент Украины заверил, что помогать Путину никто не будет. Он взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.
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