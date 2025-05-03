ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

Силы обороны ведут активные действия и фактически сжимают войска противника с двух сторон, рассказал Коваленко.

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Российские войска не могут прорваться к Купянску / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap.live

Ключевое:

Попытка продвижения на Купянск с севера оказалась неудачной из-за недостаточности ресурсов у РФ

Силы обороны Украины сдерживают дальнейшее продвижение россиян, фактически беря их в клещи на этом участке

Российские силы сейчас сосредотачивают свои главные усилия на продвижении в районе между реками Оскол и Черный Жеребец. Как сообщил военно-политический аналитик Александр Коваленко в эфире YouTube-канала OBOZ UA, приоритетным направлением врага является движение в сторону населенного пункта Боровая, для чего задействованы подразделения 1-й танковой армии.

В указанном регионе расположены села Колесниковка и Кругляковка. Именно они, по словам эксперта, играют ключевую роль в продвижении оккупационных войск как на север (к Купянску), так и на юг - в сторону Боровой. Южный вектор пока рассматривается как более значимый.

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Впрочем, выйти на Купянск агрессору не удалось. По словам Коваленко, имеющихся ресурсов хватило лишь для того, чтобы пробиться к правому берегу Оскола через леса и сельскохозяйственные угодья.

Река Оскол / Инфографика - Главред

Эксперт подчеркнул, что россиянам не удается выйти за пределы этого участка фронта, поскольку украинские Силы обороны ведут активные действия и фактически сжимают войска противника с двух сторон.

В связи с этим, командование РФ приняло решение частично перегруппировать силы: одну часть 1-й танковой армии оставить на уже занятых рубежах, другую - направить на усиление операций в районах Купянска и Лимана, где действует 20-я общевойсковая армия.

"И здесь самое интересное. Распределение на Купянском направлении происходит, мягко говоря, не очень эффективно. Они отправили некоторые подразделения на поддержку 69-й мотострелковой дивизии на правом берегу реки Оскол, но какого-то глобального результата нет. Для них более продуктивным выглядит именно правый берег реки Черный Жеребец", - сказал Коваленко.

Ситуация на фронте - что известно

Как ранее сообщал Главред, ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении . После отражения штурма операторы ССО уничтожили еще трех российских оккупантов, которые закрепились в подвале дома, забросав их термобарическими гранатами.

Сегодня, как рассказывает аналитик Александр Мусиенко, российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Он также намекнул, какие цели выбрал Путин на лето.

В то же время, по мнению аналитиков ISW, РФ может свернуть наступление из-за провала темпов. Темпы российского наступления в Украине и Курской области значительно замедлились в период с января по апрель 2025 года, составив лишь 1627 км² захваченной территории.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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