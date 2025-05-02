Цели изменились: CNN заявило, что Путин уже не хочет полного захвата Украины

Путин изменил аппетиты, поскольку считал, что состояние войны ему выгодно, и он имел импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы продолжать борьбу.

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Что означает новый план Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем идет речь:

Путин ищет способ продемонстрировать мнимую "победу" населению РФ, несмотря на давление США и проблемы

Возможно сворачивание амбиций РФ по полному захвату Украины, с фокусом на удержании оккупированных территорий

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, ищет вариант, который позволит ему продемонстрировать населению мнимую "победу", несмотря на растущее давление со стороны США и сложную экономическую ситуацию в стране. Об этом говорится в материале CNN, который основывается на отчете американской разведки.

Отчет американской разведки, с которым ознакомились представители Белого дома и европейских структур, свидетельствует о том, что в ближайшее время Кремль может изменить свои военные планы. Как отмечается, Путин временно готов свернуть амбиции по полному захвату Украины, зато поставив акцент на контроле уже оккупированных территорий.

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Аналитики предполагают, что Москва будет пытаться удержать уже захваченные регионы, используя потенциальные договоренности с Вашингтоном как политический инструмент для демонстрации "достижений" перед гражданами РФ.

"Ближайшие цели Путина относительно войны в Украине могли измениться. Это отражает эволюцию недавних оценок разведки США и Запада, которые свидетельствуют о том, что Путин считал, что состояние войны ему выгодно, что он имел импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы продолжать борьбу против Украины", - написало CNN.

Несмотря на такие изменения, в США настроены осторожно - Вашингтон не исключает, что даже если Путин согласится на условное мирное соглашение, впоследствии боевые действия могут возобновиться.

"Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны. Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном. Но явно не отказалась от своих максималистских военных целей", - привело CNN мнение источника.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на эксперта Несвитайлова, Украина обязательно еще свое возьмет и не Кремлю решать, как это будет. Он рассказал, как Путин может отказаться от оккупированных территорий.

Также стало известно, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

Кроме этого, раскрыт нюанс, что даст Киеву соглашение с США. Такой шаг, по мнению эксперта Золотарева, позволяет США перейти ко второму этапу - переговоров о прекращении огня с Россией, предотвратив разрыв диалога.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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