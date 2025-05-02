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США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Анна Ярославская
2 мая 2025, 10:04
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Спикер Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.
Тэмми Брюс
Тэмми Брюс рассказала об изменении политики в отношении переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

Кратко:

  • Россия и Украина должны договориться сами
  • Штаты готовы оказать помощь, но не будут выступать в роли посредника

США больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной. Как заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, Киев и Москва должны договориться сами.

При этом, по ее словам, Штаты по-прежнему готовы оказать помощь.

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"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, требующие внимания.

"Госсекретарь (Марко Рубио, - ред.) также ясно дал понять: хотя наш стиль будет иным, изменится и метод того, как мы будем участвовать в этом процессе. Мы больше не будем выполнять роль посредника", - добавила она.

О переговорах с Путиным

Брюс заявила, что идея и предыдущей администрации США состояла в том, что с Россией не разговаривали по крайней мере три года.

Подход Трампа и Рубио состоит в тому, что "с людьми нужно разговаривать - лицом к лицу, один на один".

"Я не буду гадать о сути того, что могут обсудить президент Трамп и Путин. Я знаю, что президент Трамп делает это по определенной причине, и это - чтобы положить конец кровопролитию и резне", - добавила она.

О санкциях в отношении РФ

Представитель Госдепа также ответила на вопрос, готовы ли США ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, аналогичные мерам против Ирана. По ее словам, президент США Дональд Трамп "вновь выразил готовность действовать в этом направлении".

"Очевидно, что мы не собираемся снимать какие-либо действующие санкции. Президент хочет, чтобы каждое наше действие как нации происходило дипломатическим путем - и это отражает его приверженность такому подходу", - заявила она.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если украинская и российская стороны не продемонстрируют прогресс.

Президент США Дональд Трамп также грозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет затруднять достижение мира.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.

Президент США Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

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