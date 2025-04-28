Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира

Вы узнаете:
- Изменились ли отношения Трампа и Зеленского после ссоры в белом доме
- Какова позиция Трампа в отношении Крыма
Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".
Во время общения с журналистами Трамп положительно отозвался о своей встрече с Зеленским в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс, пишет Sky news.
Отвечая на вопрос об изменении в отношениях с Зеленским после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал: "Я вижу, что он (Зеленский. - ред.) стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".
Трамп также озвучил свою мнение относительно судьбы аннексированного Крыма.
Журналист задал президенту США вопрос, который звучал так: "Готов ли Зеленский поступиться Крымом, как вы думаете?".
"Думаю, что да", — ответил на это Трамп.
"Послушайте, Крым был 12 лет назад. Это был президент Обама. Они отдали его без единого выстрела. Так что не говорите со мной о Крыме. Поговорите с Обамой и Байденом о Крыме", - сказал американский президент.
Как известно, Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда должность президента США занимал демократ Барак Обама.
Смотрите видео - Трамп рассказал о встрече с Зеленским в Ватикане и ходе переговоров:
Мирные переговоры и вопрос Крыма - последние новости
Как писал Главред, временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров. Об этом в интервью Time сообщил президент США Дональда Трамп.
США предлагают мирный план, включающий признание Крыма российским и "замораживание" линии фронта. План также предусматривает ослабление санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы освободить оккупированный Крым.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией, в Кремле внезапно заметили, что их позиция по завершению войны якобы совпадает с видением США.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.
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