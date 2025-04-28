Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира

Президент США положительно отозвался о своей встрече с украинским коллегой в Ватикане.

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Трамп рассказал о встрече с Зеленским в Ватикане / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

Вы узнаете:

Изменились ли отношения Трампа и Зеленского после ссоры в белом доме

Какова позиция Трампа в отношении Крыма

​Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".

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Во время общения с журналистами Трамп положительно отозвался о своей встрече с Зеленским в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс, пишет Sky news.

Отвечая на вопрос об изменении в отношениях с Зеленским после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал: "Я вижу, что он (Зеленский. - ред.) стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".

Трамп также озвучил свою мнение относительно судьбы аннексированного Крыма.

Журналист задал президенту США вопрос, который звучал так: "Готов ли Зеленский поступиться Крымом, как вы думаете?".

"Думаю, что да", — ответил на это Трамп.

"Послушайте, Крым был 12 лет назад. Это был президент Обама. Они отдали его без единого выстрела. Так что не говорите со мной о Крыме. Поговорите с Обамой и Байденом о Крыме", - сказал американский президент.

Как известно, Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда должность президента США занимал демократ Барак Обама.

Смотрите видео - Трамп рассказал о встрече с Зеленским в Ватикане и ходе переговоров:

Мирные переговоры и вопрос Крыма - последние новости

Как писал Главред, временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров. Об этом в интервью Time сообщил президент США Дональда Трамп.

США предлагают мирный план, включающий признание Крыма российским и "замораживание" линии фронта. План также предусматривает ослабление санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы освободить оккупированный Крым.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией, в Кремле внезапно заметили, что их позиция по завершению войны якобы совпадает с видением США.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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