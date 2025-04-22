США хотят заморозить войну и отдать Крым России: WP - о 'мирном плане'

У Трампа хотят заставить Украину пойти на уступки в обмен на прекращение боевых действий.

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Трамп официально хочет отдать Крым России / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/WhiteHouse

США официально хотят признать аннексированный Крым российским и "заморозить" линию фронта в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

Это может произойти уже в эту среду, 23 апреля, в Лондоне. При этом отмечается, что предложения США были представлены Украине в Париже на прошлой неделе. Они также предусматривают ослабление санкций против РФ согласно будущему мирному соглашению. В обмен на это Кремль должен прекратить боевые действия в Украине.

В то же время союзники надеются получить гарантии безопасности и программы реконструкции для Украины в обмен на любые подобные территориальные уступки. Программы реконструкции могут быть частично оплачены замороженными российскими активами.

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Западный чиновник заявляет, что сейчас уровень давления США на Украину "впечатляющий". В американских предложениях есть несколько идей, с которыми Киев соглашается.

"Есть беспокойство, что Трамп пытается подтолкнуть украинцев и не был достаточно жестким в отношении России. Последний вопрос сейчас заключается в том, что Украина получает в обмен на отказ от части своей территории?", - сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group, консалтинговой фирмы по политическим рискам.

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