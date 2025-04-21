'Ожидаем ответа': Зеленский предложил РФ самый простой путь прекращения огня

Президент подтвердил, что Украина готова не наносить удары по гражданской инфраструктуре и ожидает такой же ответственной позиции со стороны России.

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Зеленский ждет ответа РФ по прекращению огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина сохраняет предложение не бить по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от РФ

Самый простой путь к сохранению гражданских объектов - прекратить удары ракетами и БпЛА

Реальное прекращение огня должно стать первым шагом к длительному миру

На Пасху действительно наблюдалась определенная тишина на фронте, в частности не было воздушных тревог и в отдельных районах не велись боевые действия. Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по гражданской инфраструктуре и ждет четкого ответа с РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сейчас, после Пасхи, весь мир видит настоящую проблематику - настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет - нет и тишины", - отметил глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что в дни Пасхальных праздников не было воздушных тревог, а на некоторых участках фронта сохранялась тишина. Это, по его словам, доказывает: все зависит от решений России.

"Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", - заявил президент.

Зеленский заявил, что самый простой и наиболее надежный способ сохранить гражданские объекты - это остановить удары ракетами и дронами дальнего действия.

"Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что украинские представители на переговорах в Париже, а также на запланированных встречах в Лондоне, будут иметь главную задачу - настаивать на безусловном прекращении огня.

"Мир приходит в тишине", - подытожил президент.

Прекращение ударов по гражданским объектам - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия использовала "Пасхальное перемирие" для перегруппировки сил, подвода резервов и техники перед новыми штурмами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко утверждает, что враг прикрылся снижением боевой активности, чтобы подготовиться к дальнейшим атакам.

Также диктатор Путин заявил, что Россия якобы поддерживает любые мирные инициативы по завершению войны, но обвинил Украину в том, что она воспринимает предложения о перемирии как "игру судьбами". Он также заявил, что Россия рассмотрит предложение Владимира Зеленского о моратории на удары по гражданским объектам. При этом Путин фактически признал, что российская армия бьет по гражданской инфраструктуре, если ее, по версии РФ, используют военные.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено уже на этой неделе. Он отметил "очень хорошие встречи" своей администрации и пообещал раскрыть детали переговоров в течение трех дней.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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