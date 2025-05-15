В Грузии арестовали экс-министра обороны, воевавшего на стороне Украины

Тбилисский городской суд запретил Окруашвили пересекать границу Грузии до завершения дела.

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В Грузии арестовали Ираклия Окруашвили / коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины/Twitter, Courtesy Photo

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В чем обвиняют Ираклия Окруашвили

Почему Окруашвили арестовали

Тбилисский городской суд взял под стражу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Ему заменили меру пресечения с залога в размере 20 тысяч лари (около 280 тысяч гривен) на арест. Об этом сообщает грузинская редакция "Радио Свобода".

Окруашвили обвиняют в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии, созданной для изучения правления правительства Национального движения (2004 - 2012 годы).

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Его 26 марта вызвали в комиссию в связи с событиями российско-грузинской войны 2008 года, но Окруашвили отказался от объяснений.

За невыполнение требований комиссии ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Тбилисский городской суд избрал Окруашвили меру пресечения под залог в размере 20 тысяч лари и запретил пересекать границу Грузии до завершения дела.

Бывший министр обороны Грузии отказался платить залог, поэтому после окончания срока оплаты его арестовали.

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Как сообщал Главред, 12 марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 3,2 миллионов долларов государственных средств.

В июле 2023 года стало известно, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает страну Путину.

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Кто такой Ираклий Окруашвили Окруашвили 51 год. В начале полномасштабного вторжения Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с другими грузинскими добровольцами и участвовал в боях за Ирпень и Гостомель. Ираклий Окруашвили в период 2004-2006 гг. занимал должность министра обороны Грузии, а затем министра экономического развития. Ранее он также был и главой МВД страны, и генпрокурором.

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