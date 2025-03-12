"За растрату госсредств": Саакашвили в Грузии получил новый срок

Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд.

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Саакашвили в Грузии получил новый срок / коллаж: Главред, фото: oxu.az, mtavari.tv

Кратко:

Саакашвили обвинили в растрате более 3.2 млн долларов

Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили

В среду, 12 марта, Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 3,2 миллионов долларов государственных средств. Об этом сообщили на телеканале "Мтавари архи".

Судебное разбирательство касалось обвинений, выдвинутых против Саакашвили в 2014 году, известного как "дело пиджаков". Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд, включая покупку одежды, оплату обучения своего сына, косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и даже самолета, а также приобретение наручных часов.

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Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию, но он получил лишь штраф в размере 3 тыс лари (около 42 тыс грн).

В целом, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него: о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Дело Саакашвили

Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого сейчас есть только гражданство Украины, задержали в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов". Политика приговорили к 6 годам заключения.

В июле 2023 года стало известно, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили.

Саакашвили, находящийся в заключении с 2021 года, ранее отрицал все обвинения и заявлял о политически мотивированном преследовании.

В декабре 2023 года мать политика Гиули Аласания заявила, что ее сына в тюрьме отравили мышьяком и ртутью.

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