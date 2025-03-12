Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"За растрату госсредств": Саакашвили в Грузии получил новый срок

Виталий Кирсанов
12 марта 2025, 09:29
539
Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд.
Саакашвили в Грузии получил новый срок
Саакашвили в Грузии получил новый срок / коллаж: Главред, фото: oxu.az, mtavari.tv

Кратко:

  • Саакашвили обвинили в растрате более 3.2 млн долларов
  • Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили

В среду, 12 марта, Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 3,2 миллионов долларов государственных средств. Об этом сообщили на телеканале "Мтавари архи".

Судебное разбирательство касалось обвинений, выдвинутых против Саакашвили в 2014 году, известного как "дело пиджаков". Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд, включая покупку одежды, оплату обучения своего сына, косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и даже самолета, а также приобретение наручных часов.

видео дня

Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию, но он получил лишь штраф в размере 3 тыс лари (около 42 тыс грн).

В целом, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него: о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Дело Саакашвили

Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого сейчас есть только гражданство Украины, задержали в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов". Политика приговорили к 6 годам заключения.

В июле 2023 года стало известно, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили.

Саакашвили, находящийся в заключении с 2021 года, ранее отрицал все обвинения и заявлял о политически мотивированном преследовании.

В декабре 2023 года мать политика Гиули Аласания заявила, что ее сына в тюрьме отравили мышьяком и ртутью.

Читайте также:

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Михаил Саакашвили новости Грузии суд
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

    Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

    10:27Политика
    РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадали

    РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадали

    10:00Война
    Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

    Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

    08:25Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

    Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

    Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

    Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

    Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

    Китайский гороскоп на сегодня 12 марта: Драконам - страх, Лошадям - злость

    Китайский гороскоп на сегодня 12 марта: Драконам - страх, Лошадям - злость

    Последние новости

    10:49

    Возобновление военной помощи США: в Польше ответили, едет ли оружие в Украину

    10:27

    Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

    10:19

    Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

    10:00

    РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадалиФото

    09:35

    Британия была "за кулисами" переговоров: стали известны детали плана перемирия

    Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
    09:34

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

    09:29

    "За растрату госсредств": Саакашвили в Грузии получил новый срок

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:29

    Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

    Реклама
    08:25

    Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

    08:10

    Иначе и быть не могло: Трамп и его люди начали давить на Путинамнение

    08:03

    В Кривом Роге - серия взрывов, есть "прилет" и пожар: все подробности

    07:37

    Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

    07:23

    Результаты переговоров в Саудовской Аравии: успех Украины и дилемма для путинамнение

    07:10

    Где спрятаны 4 кота: только "настоящий детектив" найдет их за 12 секунд

    06:49

    Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине

    06:10

    Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мирмнение

    05:58

    Гороскоп на завтра 13 марта: Тельцам - вознаграждение, Девам - хорошие новости

    05:30

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

    05:03

    После прекращения огня в Украине РФ может напасть на Европу - аналитикЭксклюзив

    Реклама
    04:30

    Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

    04:02

    Американцы выступили против: у Трампа начались проблемы внутри СШАВидео

    03:30

    12 марта: какой церковный праздник, приметы, как привлечь достаток в дом

    03:00

    Задача для самых глазастых: найдите 2 отличия в картинках свинки Пеппы за 7 сек

    02:18

    Сможет ли Украина сбивать ракеты РФ без помощи США: Жданов ответилВидео

    01:51

    В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

    01:30

    Оскароносный Майкл Дуглас высказался про попытки Трампа "умиротворить" РФ

    00:46

    Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

    00:04

    Карьера пойдет на взлет: 3 знака Зодиака, которых ждет успех в 2025 году

    11 марта, вторник
    23:35

    "Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

    23:32

    США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

    23:20

    "Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

    23:03

    "Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

    22:41

    Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

    22:40

    Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говоритьВидео

    22:33

    РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

    22:32

    "Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

    22:27

    В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

    22:09

    "С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

    22:03

    Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

    Реклама
    21:31

    "В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

    21:26

    Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

    21:25

    Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

    21:22

    Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

    21:10

    "Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

    21:09

    "Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

    21:02

    "Украина готова к миру": Зеленский сделал заявление о переговорах с США

    20:57

    Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

    20:40

    У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

    20:20

    Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять