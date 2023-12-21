Саакашвили отравили в тюрьме: мать политика рассказала подробности

Гиули Аласания сообщила, что Михаил Саакашвили едва передвигается, у него дистрофия мышц.

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Отравление Саакашвили подтвердили в лаборатории в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже третий год подряд находится в тюрьме, отравили мышьяком и ртутью. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания в эфире программы Сніданок 1+1.

Она рассказала и о состоянии здоровья Саакашвили, которое, судя по ее словам, не очень хорошее.

"У него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура", - отметила она.

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Гиули Аласания сообщила, что пока Саакашвили был в тюрьме, его отравили. Отравление подтвердили в лаборатории в США.

"Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, который доставили в калифорнийскую лабораторию и там проверили. Отравление уже произошло в тюрьме - это мышьяк и ртуть", - сказала мать экс-президента Грузии.

Смотрите видео - Мать Саакашвили заявила, что ее сына отравили:

Гиули Аласания рассказала о состоянии здоровья Саакашвили / скриншот

Ранее СМИ писали, что американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Отметим, сегодня у Михаила Саакашвили день рождения - ему исполнилось 56 лет.

Дело Саакашвили

Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого сейчас есть только гражданство Украины, задержали в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов".

Политика приговорили к 6 годам заключения.

В июле 2023 года стало известно, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили.

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