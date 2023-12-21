Саакашвили отравили в тюрьме: мать политика рассказала подробности

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже третий год подряд находится в тюрьме, отравили мышьяком и ртутью. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания в эфире программы Сніданок 1+1.
Она рассказала и о состоянии здоровья Саакашвили, которое, судя по ее словам, не очень хорошее.
"У него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура", - отметила она.
Гиули Аласания сообщила, что пока Саакашвили был в тюрьме, его отравили. Отравление подтвердили в лаборатории в США.
"Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, который доставили в калифорнийскую лабораторию и там проверили. Отравление уже произошло в тюрьме - это мышьяк и ртуть", - сказала мать экс-президента Грузии.
Смотрите видео - Мать Саакашвили заявила, что ее сына отравили:
Ранее СМИ писали, что американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.
Отметим, сегодня у Михаила Саакашвили день рождения - ему исполнилось 56 лет.
Дело Саакашвили
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого сейчас есть только гражданство Украины, задержали в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов".
Политика приговорили к 6 годам заключения.
В июле 2023 года стало известно, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили.
Другие новости:
- "Все достигло точки кипения": Кулеба озвучил жесткую позицию Украины из-за Саакашвили
- Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - Васадзе
- Эксперт пояснил, почему Путин всеми силами добивается кончины Саакашвили