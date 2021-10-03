УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ

3 октября 2021, 22:50
Прослушать новость
Остановить

Трейлер с Саакашвили пересек государственную границу Грузии в Поти.

Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии / УНИАН

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, попал на родину, где его задержали, на грузовике, перевозившем зелень из Украины.

Как сообщает грузинское издание CNews, ссылаясь на свои источники, водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая вызвался тайно помочь политику.

На протяжении всего пути Саакашвили сидел в вентиляционной кабине автомобиля. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в незаконном пересечении границы.

Родственник водителя рассказал, что Элгуджа – родом из грузинского города Абаша. Оказалось, что именно ему принадлежит дом, где был задержан Саакашвили и сам Цомая, и даже ближайшее окружение экс-президента не было осведомлено о его приезде.

Кроме того, стало известно, что трейлер с Саакашвили пересек государственную границу Грузии в Поти.

Реклама

"Прицеп въехал в Поти, где Эльгуджа сменил машину и на своей машине отвез Саакашвили в Батуми", – рассказал источник.

Читайте такжеЗадержание в Грузии: Зеленский пообещал помочь вернуть Саакашвили в Украину

Также сообщается, что у Цомая и ранее были проблемы с правоохранительными органами Украины. В свою очередь, грузинские прокуроры выдвинули ему обвинения по статье "сокрытие преступлений".

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.

viber
Михаил Саакашвили
Сейчас вы просматриваете новость «Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучиеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего летаУкраину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властейТарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера РадыНеудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады

Последние новости

22:50

Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ

22:30

В Украину идет резкое похолодание и новая опасность Видео

22:00

Под строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазин Видео

21:30

Реванш не получился: Динамо и Шахтер в суперматче не смогли определить победителя Видео

21:29

Когда удастся привить от коронавируса весь мир: оптимистический прогноз ООН Видео

Реклама
21:12

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата Видео

21:00

В 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19 - глава BioNTech Видео

20:41

На Сумщине по дороге на суд неожиданно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына – СМИ Видео

20:38

В семье певицы Алины Гросу случилось горе Видео

20:26

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен Видео

20:08

Астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в Новолуние 6 октября Видео

19:48

"Домик на берегу моря": Лобода укатила жить в Европу, оставив свою 10-летнюю дочь в Москве

19:47

Очищение морозом мнение

19:22

Надя Дорофеева шокировала сменой имиджа: как теперь выглядит артистка Видео

19:02

Такого не снимут в Форсаже: в Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете Видео

18:52

В Италии рухнул самолет с пассажирами, все погибли Фото Видео

18:12

В Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2 Видео

18:10

"Нет ничего в жизни сильнее, чем дать жизнь": 48-летняя Руслана намекнула, что скоро станет мамой Видео

17:47

Утром нашел мертвой: на Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю приемную дочь

17:30

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли стильные мужские стрижки, сила которых в непринужденности Фото

Реклама
17:24

В Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки Видео

16:51

Ситуация обостряется: инфекционист предупредил о серьезном всплеске коронавируса в Украине Видео

16:45

Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков Видео

16:25

Самый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минут Видео

16:22

"Все тяжелые, все на кислороде": в Харькове COVID-больница заполнилась за один день Видео

15:55

Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове Видео

15:35

Чудом выжил: на Днепропетровщине ребенок выпал с 4-го этажа недостроя

15:33

"90% украинцев умрет из-за забитых реанимаций": инфекционист рассказал, почему нельзя снимать маски Видео

15:27

Партия Саакашвили проигрывает "референдум": в Грузии объявили результаты выборов Видео

15:00

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Видео

14:58

Шевченко может возглавить клуб из Великобритании: сенсационный вариант продолжения карьеры

14:37

В Украине под угрозой доставка посылок с AliExpress и Amazon: в чем причина Видео

14:18

"Ноль, даже не один балл": Зеленский заявил, что до его президентства СНБО был "кладбищем" Видео

14:12

В Украине пять областей в шаге от попадания в "оранжевую" зону карантина Видео

13:37

Волна банкротств, безработицы и рост цен: в Украине дали мрачный прогноз из-за подорожания газа Видео

13:30

"Еще ничего не решил": Зеленский высказался о планах на второй президентский срок

12:42

"Миллион вопросов" к Разумкову: Зеленский оценил кандидатуру нового спикера Видео

12:41

Зеленский заявил, что окружение Путина всячески препятствует их встрече с глазу на глаз Видео

12:01

Комаровский "разнес" противовирусные препараты: при ОРВИ доказана эффективность не всех лекарств Видео

11:50

Задержание в Грузии: Зеленский пообещал помочь вернуть Саакашвили в Украину Видео

Реклама
11:30

Инфекционист рассказал, почему коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Китае Видео

11:23

Украину накроют сильные заморозки: где и когда ждать резкого похолодания Видео

10:30

"Нет времени рассчитывать на прием в ЕС": Зеленский похвастался "наглой" политикой Украины Видео

10:09

Звезда сериала Пес попал в ДТП в Киеве

09:43

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

09:34

В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены Видео

09:24

Завязалась ссора в супермаркете: в Чернигове зверски избили двоих правоохранителей, один из них умер

09:05

Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

08:58

Ясько рассказала о знакомстве с семьей Саакашвили и его разводе с женой Видео

08:50

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять