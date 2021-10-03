Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ

Саакашвили задержали в Грузии / УНИАН

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, попал на родину, где его задержали, на грузовике, перевозившем зелень из Украины.

Как сообщает грузинское издание CNews, ссылаясь на свои источники, водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая вызвался тайно помочь политику.

На протяжении всего пути Саакашвили сидел в вентиляционной кабине автомобиля. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в незаконном пересечении границы.

Родственник водителя рассказал, что Элгуджа – родом из грузинского города Абаша. Оказалось, что именно ему принадлежит дом, где был задержан Саакашвили и сам Цомая, и даже ближайшее окружение экс-президента не было осведомлено о его приезде.

Кроме того, стало известно, что трейлер с Саакашвили пересек государственную границу Грузии в Поти.

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"Прицеп въехал в Поти, где Эльгуджа сменил машину и на своей машине отвез Саакашвили в Батуми", – рассказал источник.

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Также сообщается, что у Цомая и ранее были проблемы с правоохранительными органами Украины. В свою очередь, грузинские прокуроры выдвинули ему обвинения по статье "сокрытие преступлений".

Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.