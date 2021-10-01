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Президент Грузии призналась, будет ли помилован Саакашвили

1 октября 2021, 21:48
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Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны.

Саакашвили
В Грузии отказались помиловать Саакашвили / УНИАН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Кроме этого, лидер страны откроенно высказалась о возможности его помилования, говорится в обращении Зурабишвили.

"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.

Также известно о том, что Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили - ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.

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Кроме того, одна из ближайших соратниц Саакашвили и член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе заявила, что экс-президент Грузии находится уже четыре дня на территории страны.

"Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и правительство не имеет об этом никакой информации", - заявила она.

При этом Херхеулидзе добавила, что Саакашвили находится в Тбилиси и также недавно находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он приехал в Батуми утром, 1 октября.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на своей страничке в Facebook, и прикрепил видео, на котором трудно определить его местонахождение.

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