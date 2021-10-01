В МИД Украины немедленно вызвали руководителя посольства Грузии

МИД Украины вызывает посла Грузии / ZN.UA

Посла Грузии в Киеве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Причиной вызова дипломата стало задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, сообщил в интервью РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания Михаила Саакашвили", - сообщил Николенко.

Саакашвили и уголовные дела

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. Власти страны неоднократно заявляли, что бывший президент будет арестован, в случае если он вернется в страну. Аналогичные предупреждения прозвучали и в этот раз.

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Напомним, в прошлом году Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которая по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого в Украине не было с 1990-х годов", ‒ сказал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он приехал в Батуми утром, 1 октября.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на своей страничке в Facebook, и прикрепил видео, на котором трудно определить его местонахождение.