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В Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили

1 октября 2021, 18:56
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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о возвращении на родину, был задержан сегодня.

Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии / УНИАН

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о возвращении на родину, задержан, заявил сегодня во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение", - заявил он на брифинге, где также присутствовали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

Гарибашвили не говорил, о каких-либо подробностях задержания экс-президента, подчеркнув только то, что грузинские правоохранители провели операцию "на высшем уровне". При этом, по его словам, силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии из Украины.

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Саакашвили и уголовные дела

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. Власти страны неоднократно заявляли, что бывший президент будет арестован, в случае если он вернется в страну. Аналогичные предупреждения прозвучали и в этот раз.

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Напомним, в прошлом году Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которая по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого в Украине не было с 1990-х годов", ‒ сказал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он приехал в Батуми утром, 1 октября.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на своей страничке в Facebook, и прикрепил видео, на котором трудно определить его местонахождение.

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Михаил Саакашвили новости Грузии
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