Заявивший о возвращении в Тбилиси Саакашвили "всплыл" в Трускавце: в Грузии сообщили детали

С "приездом" Саакашвили в Грузии начался настоящий детектив / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее заявил, что спустя восемь лет вернулся на родину и находится в Батуми, сейчас находится в украинском городе Трускавец.

С таким заявлением выступил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Он уверяет, что видео Саакашвили записал возле гостиницы "Rixos Prykarpattya", где как раз проходит двухдневное собрание фракции "Слуга народа".

Эту информацию подтвердил и грузинский телеканал "Имеди" - там говорят, что Михаил Саакашвили не покидал Украину с 24 сентября.

"Неуловимый" Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он приехал в Батуми утром, 1 октября.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на своей страничке в Facebook, и прикрепил видео, на котором трудно определить его местонахождение.

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Позже замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе заявил, что Саакашвили физически не может находиться в стране.

Читайте такжеДесант на юге Украины и захват острова змеиный: Саакашвили раскрыл новые планы Путина"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал через границы Украины", - отметил он.

Саакашвили и уголовные дела

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. Власти страны неоднократно заявляли, что бывший президент будет арестован, в случае если он вернется в страну. Аналогичные предупреждения прозвучали и в этот раз.

Напомним, в прошлом году Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого в Украине не было с 1990-х годов", ‒ сказал он.