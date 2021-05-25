Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и Лукашенко

Лукашенко вынужден будет окончательно сдать Беларусь России, либо отдать власть – Саакашвили / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко фактически оказался перед выбором: либо республика официально становится субъектом России, либо он потеряет власть в стране. Ситуация с самолетом рейса Ryanair в Минске является актом государственного терроризма, вследствие которого белорусские граждане потеряли право свободного передвижения. Лукашенко переступил через красную линию и загнал себя в очень сложную ситуацию, вследствие которой произойдут большие геополитические перемены. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что белорусам из-за инцидента в Минске закрыли въезд в Европу. Люди потеряли право свободного передвижения. И теперь Лукашенко либо потеряет власть, либо вынужден будет отдать свою страну России.

"Европа сейчас закрывает авиасообщение с ними, они пачками сейчас выгоняют иностранных дипломатов, это очень бьет по обычным белорусам. Сам Лукашенко сейчас себя полностью загнал в глухой угол – или ему полностью надо ложиться под Путина, формально Беларуси стать частью России, или он потеряет власть. Потому что Беларусь из-за этого акта, прямо скажем, государственного терроризма, потеряла последнюю отдушину – право свободного передвижения", - считает Саакашвили.Читайте такжеУкраина прекращает авиасообщение с Беларусью

При этом он добавил, что Лукашенко перешел красную линию, после чего ему уже не удастся удержаться у власти. Ожидаются большие геополитические события, которые будут иметь важное значение и для Украины.

"Я думаю, что Лукашенко загнал себя в такую ситуацию… Есть красные линии, после которых ни один режим уже не может удержаться. Вчера Лукашенко переступил эту красную линию. Были другие красные линии, но это уж очень красная линия, багровая линия. Я думаю, мы сейчас будем свидетелями больших геополитических событий. От этого много и для Украины зависит", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске