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Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и Лукашенко

25 мая 2021, 05:03
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Лукашенко переступил красную линию, ожидаются большие геополитические события, считает Михаил Саакашвили.

Лукашенко
Лукашенко вынужден будет окончательно сдать Беларусь России, либо отдать власть – Саакашвили / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко фактически оказался перед выбором: либо республика официально становится субъектом России, либо он потеряет власть в стране. Ситуация с самолетом рейса Ryanair в Минске является актом государственного терроризма, вследствие которого белорусские граждане потеряли право свободного передвижения. Лукашенко переступил через красную линию и загнал себя в очень сложную ситуацию, вследствие которой произойдут большие геополитические перемены. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что белорусам из-за инцидента в Минске закрыли въезд в Европу. Люди потеряли право свободного передвижения. И теперь Лукашенко либо потеряет власть, либо вынужден будет отдать свою страну России.

"Европа сейчас закрывает авиасообщение с ними, они пачками сейчас выгоняют иностранных дипломатов, это очень бьет по обычным белорусам. Сам Лукашенко сейчас себя полностью загнал в глухой угол – или ему полностью надо ложиться под Путина, формально Беларуси стать частью России, или он потеряет власть. Потому что Беларусь из-за этого акта, прямо скажем, государственного терроризма, потеряла последнюю отдушину – право свободного передвижения", - считает Саакашвили.Читайте такжеУкраина прекращает авиасообщение с Беларусью

При этом он добавил, что Лукашенко перешел красную линию, после чего ему уже не удастся удержаться у власти. Ожидаются большие геополитические события, которые будут иметь важное значение и для Украины.

"Я думаю, что Лукашенко загнал себя в такую ситуацию… Есть красные линии, после которых ни один режим уже не может удержаться. Вчера Лукашенко переступил эту красную линию. Были другие красные линии, но это уж очень красная линия, багровая линия. Я думаю, мы сейчас будем свидетелями больших геополитических событий. От этого много и для Украины зависит", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • В воскресенье, 23 мая, авиалайнер компании Ryanair направлялся по маршруту Афины-Вильнюс, однако вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения белорусских властей о бомбе на борту. Взрывных устройств обнаружено не было.
  • Однако среди пассажиров находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики.
  • Евросоюз призвал европейские компании прекратить авиаперелеты в небе над Беларусью. Белорусским авиакомпаниям закроют доступ к воздушному пространству Европы. В ЕС также потребовали от Минска освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги.
Александр Лукашенко Михаил Саакашвили новости Украины новости Беларуси
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