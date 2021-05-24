ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

Авиакомпаниям из Беларуси запретили летать в ЕС / casino.by

Саммит Евросоюза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это последовало в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и гарантирование им свободы передвижения;

призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

предлагает Совету как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;

призывает Совету принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.

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