ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

Евросоюз принял жесткое решение в ответ на "воздушное пиратство" и репрессии в отношении Романа Протасевича.
Саммит Евросоюза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это последовало в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.
В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.
Также Европейский совет требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и гарантирование им свободы передвижения;
- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
- предлагает Совету как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;
- призывает Совету принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;
- призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;
- призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.
"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.
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Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во вторник, 24 мая, состоится заседание Кабмина, на котором правительство официально будет рассматривать вопрос закрытия авиасообщение между Украиной и Беларусью.
- Решение официального Киева связано с событиями в Минске, которые произошли 23 мая. Власти Беларуси остановили в Минске самолет рейса Ryanair под предлогом взрывного устройства на борту. На авиалайнере летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали силовики.