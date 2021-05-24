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ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

24 мая 2021, 23:59
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Евросоюз принял жесткое решение в ответ на "воздушное пиратство" и репрессии в отношении Романа Протасевича.

Белавиа, самолет
Авиакомпаниям из Беларуси запретили летать в ЕС / casino.by

Саммит Евросоюза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это последовало в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и гарантирование им свободы передвижения;

  • призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
  • предлагает Совету как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;
  • призывает Совету принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;
  • призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;
  • призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.

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Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во вторник, 24 мая, состоится заседание Кабмина, на котором правительство официально будет рассматривать вопрос закрытия авиасообщение между Украиной и Беларусью.
  • Решение официального Киева связано с событиями в Минске, которые произошли 23 мая. Власти Беларуси остановили в Минске самолет рейса Ryanair под предлогом взрывного устройства на борту. На авиалайнере летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали силовики.
Европейский союз Санкции против Беларуси
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