В Минске срочно сел "заминированный" самолет с основателем телеграм-канала Nexta на борту

В Минске срочно сел самолет из-за сообщения о бомбе / TYT.by

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая после сообщения о бомбе незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. В аэропорт приехали пожарные автомобили МЧС и машины скорой помощи. Результатом ажиотажа стало задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которому в Беларуси грозит смертная казнь.

"По поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", - сообщает Telegram-канал Пул Первого.

В то же время МВД Беларуси подтвердило задержание основателя телеграм-канала Nexta в аэропорту Минска, который "случайно" оказался на борту "заминированного" самолета.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже назвала это операцией спецслужб.

"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь", - висказалась Тихановская в своем Telegram-канале.

Роман Протасевич задержан / t.me/tsikhanouskaya

Она отметила, что они уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - подчеркнула Тихановская.

Создатели Nexta признаны террористами – о чем сообщалось ранее:

19 ноября 2020 года в Беларуси Комитет государственной безопасности внес основателей крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Нexтa Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее в Беларуси в отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Тогда же создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Степан Путило оценил перспективы дальнейшего пребывания у власти в Беларуси Александра Лукашенко. По его словам, режим Лукашенко в Беларуси фактически развалился.

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