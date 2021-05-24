Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Решение принято в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая, сообщает пресс-служба президента в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил созвать на вторник, 25 мая, заседание правительства, на котором будет выненес вопрос о запрете полетов в Беларусь согласно поручению президента, сообщил он в своем Telegram-канале.

Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: