Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Решение принято в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Решение принято в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая, сообщает пресс-служба президента в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.
Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил созвать на вторник, 25 мая, заседание правительства, на котором будет выненес вопрос о запрете полетов в Беларусь согласно поручению президента, сообщил он в своем Telegram-канале.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.