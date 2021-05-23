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Задержание основателя Nexta Протасевича: ЕС поставил жесткое условие Беларуси

23 мая 2021, 18:44
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Президент Литвы обратился к НАТО после задержания Романа Протасевича.

Минску выдвинули требование из-за задержания Протасевича
Роман Протасевич

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения задержанного в Минске Романа Протасевича.

Как написал он в своем Twitter, задержание Протасевича в Беларуси является беспрецедентным событием.

"В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован в Беларуси. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!", - написал Науседа.

Он призвал союзников по НАТО и ЕС отреагировать "на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации", отметив, что затронет этот вопрос на Европейском совете в Брюсселе.

Кроме того, в МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси, у него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair.

Реакция ЕС на задержание Протасевича:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

При этом глава Европарламента требует немедленных объяснений от Минска в связи с задержанием Романа Протасевича.

"Нам нужны немедленные объяснения, и он должен быть освобожден. Все 171 пассажира и рейс должны быть освобождены без промедления", - пишет Давид Сассоли в Twitter.

На задержание Романа Протасевича в Минске уже отреагировали в Германии, Франции и Австрии.

Берлин требует от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair и задержания журналиста, говорится в заявлении МИД ФРГ.

Вместе с тем в МИД Австрии призвали провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Глава МИД Франции назвал ситуацию с самолётом Ryanair в Белоруссии неприемлемой и призвал Европу к жесткому и единому ответу.

Кроме того, Латвия и Эстония отреагировали на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был редактор оппозиционных Telegram-каналов, назвав действия Беларуси неприемлемыми.

Экстренная посадка рейса Ryanair: что говорят в МО Беларуси

В свою очередь, в Минобороны Беларуси сообщили, что истребитель МиГ-29 "сопроводил" экстренно севший на запасном аэродроме Минска.

"После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", — рассказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

По его словам, ранее Минобороны получило информацию о наличии в воздушном пространстве страны гражданского самолета с возможным минированием.

Добавим, что Следственный комитет Беларуси сообщил, что возбуждено уголовное дело о ложном минировании самолёта, экстренно посаженного в Минске. На борту самолета бомбы не оказалось.

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Отметим, что Telegram-канал Nexta Live опубликовал фото из аэропорта Минска, на которых запечатлено, как осматривают личные вещи пассажиров самолета Ryanair прямо на взлетной полосе.

/ Nexta Live
/ Nexta Live

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

  • Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
  • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков);
  • ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
  • Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
  • Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Роман Протасевич новости Беларуси Nexta
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