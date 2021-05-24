Меркель сделала заявление о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС

Меркель высказалась о событиях в Беларуси / УНИАН

Европейский Союз на своем саммите рассмотрит введения санкций против режима Александра Лукашенко и белорусских авиакомпаний в связи с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом ЕС.

"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден… Это касается и его подруги Софии Сапега", — сказала Меркель.

Она отметила, что будет обсуждаться вопрос санкций против Беларуси.

"К этому совершенно точно относятся новые списки (санкционные), в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", — отметила она.

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Меркель назвала поведение белорусских властей "беспрецедентным".

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