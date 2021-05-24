Меркель сделала заявление о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС

Канцлер Германии назвала поведение белорусских властей "беспрецедентным".
Европейский Союз на своем саммите рассмотрит введения санкций против режима Александра Лукашенко и белорусских авиакомпаний в связи с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом ЕС.
"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден… Это касается и его подруги Софии Сапега", — сказала Меркель.
Она отметила, что будет обсуждаться вопрос санкций против Беларуси.
"К этому совершенно точно относятся новые списки (санкционные), в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", — отметила она.
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Меркель назвала поведение белорусских властей "беспрецедентным".
Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.