СМИ узнали о планах нового удара Евросоюза по Беларуси

ЕС рассматривает вариант не только прекращения авиасообщения с Беларусью.
В Брюсселе уже в понедельник, 24 мая, рассмотрят вариант усиления санкций в отношении Беларуси. Речь идет не только о прекращении авиасообщения с республикой, но и блокаде наземного транзита в страны Евросоюза из белорусского государства. Такие меры связаны с задержанием самолета, на котором находился журналист Роман Протасевич.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, по словам высокопоставленного чиновника из ЕС, помимо приостановки авиасообщения и блокады наземного транзита, рассматривается вариант санкций против ряда физических и юридических лиц. Впрочем, ограничения против компаний и физлиц в Брюсселе не считают эффективным шагом.
Однако, как утверждает собеседник, приостановка всех полетов компаний из ЕС над Беларусью и ограничение всего транзита приведет к увеличению расходов для компаний Европы.Читайте такжеПерехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью
Подчеркивается, что вопрос инцидента с самолетом Rynair в Беларуси будет рассмотрен уже сегодня, 24 мая, в Брюсселе накануне начала двухдневного саммита.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
- Самолет компании Ryanair, который направлялся рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщении о заминировании. Однако взрывное устройство не нашли.
- На борту авиалайнера находился белорусский оппозиционный журналист, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент с самолетом Ryanair в Минске "спецоперацией спецслужб" и заявила, что Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на данную ситуацию и призвали официальный Минск дать объяснения инциденту.
- Согласно данным СМИ, Романа Протасевича в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках по нескольким статьям. Однако ни одна из статей не предусматривает исключительной меры наказания.