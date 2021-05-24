СМИ узнали о планах нового удара Евросоюза по Беларуси

В ЕС изучат возможность блокады наземного транзита в европейские страны из Беларуси / Reuters

В Брюсселе уже в понедельник, 24 мая, рассмотрят вариант усиления санкций в отношении Беларуси. Речь идет не только о прекращении авиасообщения с республикой, но и блокаде наземного транзита в страны Евросоюза из белорусского государства. Такие меры связаны с задержанием самолета, на котором находился журналист Роман Протасевич.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, по словам высокопоставленного чиновника из ЕС, помимо приостановки авиасообщения и блокады наземного транзита, рассматривается вариант санкций против ряда физических и юридических лиц. Впрочем, ограничения против компаний и физлиц в Брюсселе не считают эффективным шагом.

Однако, как утверждает собеседник, приостановка всех полетов компаний из ЕС над Беларусью и ограничение всего транзита приведет к увеличению расходов для компаний Европы.Читайте такжеПерехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью

Подчеркивается, что вопрос инцидента с самолетом Rynair в Беларуси будет рассмотрен уже сегодня, 24 мая, в Брюсселе накануне начала двухдневного саммита.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске