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Тихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста Протасевича

23 мая 2021, 18:46
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Тихановская требует расследовать произошедшее и пригрозила за незаконные действия власти.

Тихановская
Тихановская высказалась о задержании журналиста / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержание одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича это "операция спецслужб по захвату самолета".

По ее словам, режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов.

"Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь", - написала она в Telegram.

Тихановская утверждает, что обратилась в Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием расследовать произошедшее, а затем принять меры вплоть до исключения из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности", - отмечает Тихановская.

Справка: Telegram-канала Nexta - белорусский проект, освещавший протесты после президентских выборов в августе 2020 года, был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на "возбуждение социальной вражды" в отношении представителей власти и силовиков.

Задержание Романа Протасевича - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
  • Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Беларусь Светлана Тихановская
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