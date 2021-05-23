Тихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста Протасевича

Тихановская высказалась о задержании журналиста / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержание одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича это "операция спецслужб по захвату самолета".

По ее словам, режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов.

"Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь", - написала она в Telegram.

Тихановская утверждает, что обратилась в Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием расследовать произошедшее, а затем принять меры вплоть до исключения из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности", - отмечает Тихановская.

Справка: Telegram-канала Nexta - белорусский проект, освещавший протесты после президентских выборов в августе 2020 года, был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на "возбуждение социальной вражды" в отношении представителей власти и силовиков.

Задержание Романа Протасевича - о чем ранее сообщал Главред: