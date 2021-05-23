"Захват" самолета с основателем Nexta: у Тихановской грозят Лукашенко жесткой ответкой

Роман Протасевич / Фейсбук Р.Протасевича

Задержанный в аэропорту Минска основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич перед вылетом из Афин заметил за собой слежку.

Как рассказал Дождю советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, "Лукашенко поднял истребитель Миг-29, а диспетчеры из минского аэропорта заставили самолет экстренно садиться в Минске".

Протасевич летел из Афин в Вильнюс, но самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. МВД Беларуси подтвердило его задержание.

По словам Вячорки, самолет развернули за 10 минут до посадки в Вильнюсе. Он назвал задержание Протасевича "спецоперацией по личному поручению Лукашенко" и "местью за то, что такие смельчаки появляются среди белорусов".

В сообщении подчеркивается, что после проверки самолета, всех пассажиров отправили на досмотр. При повторной проверке документов Протасевич был задержан.

/ Delfi

Слежка за Протасевичем в Греции:

Протасевич рассказал о слежке перед вылетом – в Сети опубликовали его переписку. Оппозиционер успел сообщить о подозрительном мужчине и дал его описание, сообщает канал @belamova.

Отмечается, что перед вылетом он сообщил, что заметил в аэропорту Афин повышенное внимание со стороны подозрительных лиц, предположил слежку.

Задержание Протасевича: что говорят у Светланы Тихановской

Команда Тихановской уже обратилась по поводу произошедшего к властям Литвы, куда следовал самолет, руководству ирландской авиакомпании RyanAir и Международной ассоциации гражданской авиации.

"Мы будем добиваться или санкций, или исключения Беларуси из Ассоциации гражданской авиации, или объявления белорусской территории недоступной для гражданских полетов", — добавил Вячорка.

/ Delfi

В свою очередь член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Facebook назвал произошедшее "захватом самолёта Rynair", в котором летел Роман Протасевич.

"Это военное пиратство и международный террористический акт", - считает белорусский оппозиционер.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Белоруссии.

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