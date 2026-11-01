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Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

Алексей Тесля
1 ноября 2026, 01:10
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Черная дыра, вращающаяся практически на предельной скорости, способна распасться на два самостоятельных объекта.
космос, планеты, земля
Появилось важное предупреждение ученых / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Черная дыра может разделиться на две
  • Для распада нужны особые условия
  • Вероятность явления пока неизвестна

Астрономы рассматривают возможность того, что черная дыра, вращающаяся практически на предельной скорости, способна распасться на два самостоятельных объекта. Обнаружить признаки подобного явления в будущем планируется с помощью телескопов, наблюдающих за гамма-излучением.

Как пишет Interesting Engineering, до сих пор главным препятствием для такого сценария считалась энтропия - физическая величина, связанная с термодинамической устойчивостью системы.

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У невращающейся черной дыры она зависит от квадрата массы. Поэтому разделение одного объекта на два меньших при сохранении общей массы привело бы к снижению суммарной энтропии. Это противоречит фундаментальным термодинамическим законам.

Однако ситуация меняется, если черная дыра обладает быстрым вращением. В таком случае взаимосвязь между ее массой, угловым моментом и энтропией становится сложнее. Согласно расчетам исследователей, распад теоретически может стать возможным, если скорость вращения объекта близка к максимально допустимой.

Но даже этого недостаточно. После разделения два образовавшихся фрагмента должны получить необходимый запас энергии и импульса, чтобы не притянуться друг к другу повторно. Это существенно ограничивает условия, при которых подобное явление может произойти.

В случае успешного разделения горизонт событий - граница, за пределами которой свет уже не способен покинуть черную дыру, - превратится в две отдельные границы. Геометрически происходящее будет напоминать раздвоение одной структуры на две ветви.

Исследователи также изучили возможность распада в рамках альтернативных моделей гравитации, предполагающих существование дополнительных пространственных измерений. В некоторых таких теориях объекты, напоминающие черные дыры, могут терять устойчивость и разделяться на части. Причем при определенных условиях этот процесс оказывается энергетически и термодинамически допустимым, особенно если один из фрагментов значительно меньше другого.

Пока ученые не могут определить, насколько вероятно подобное событие. Многое зависит от того, как именно устроена гравитация за пределами классической теории относительности Эйнштейна. При этом потенциально более подходящими кандидатами для такого процесса считаются небольшие первичные черные дыры, возникшие на ранних этапах существования Вселенной, а не массивные объекты, наблюдаемые в современных галактиках.

Важное открытие в космосе: о чем идет речь

Астрономы сообщили об обнаружении нового небесного тела за орбитой Плутона, которое может претендовать на статус карликовой планеты. Объект, получивший предварительное обозначение 2026 ED138, уже привлек внимание ученых. Первые оценки показывают, что он может входить в число крупнейших и наиболее ярких известных объектов, расположенных за орбитой Нептуна.

Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик. Учёные обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

Как сообщал Главред, астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй. Ученые полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов - прежде всего молекул углерода.

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Издание Interesting Engineering

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