Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

Учёные обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

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Раскрыто важное открытие в космосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Учёные обнаружили сигналы, часть из которых удалось связать с известными галактиками

Даже давно изученные участки Вселенной способны преподносить сюрпризы

В одной из самых изученных областей Вселенной обнаружили необычное излучение, которому пока не удалось найти объяснение. Сигнал зафиксировали дважды, однако на архивных снимках космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" предполагаемый источник отсутствует.

Как сообщает Science Alert, загадку обнаружили в созвездии Печи, в районе сверхглубокого поля Хаббла - участка неба, где астрономы выявили тысячи далёких галактик. Несмотря на многолетние наблюдения, эта область, похоже, всё ещё хранит неизвестные науке явления.

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Исследовательская группа под руководством астрофизика Мейсона Губерти из Университета Миннесоты изучила данные инфракрасного спектрографа NIRSpec телескопа "Джеймс Уэбб". В августе и ноябре 2023 года прибор зарегистрировал яркую линию излучения с длиной волны около 1,6 микрометра. Между наблюдениями прошло 88 дней.

Учёные обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками. Седьмой оказался необъяснимым. Его повторная регистрация при разных условиях наблюдения снижает вероятность того, что речь идёт о технической ошибке.

Главная странность заключается в том, что на более ранних снимках источника излучения не видно, хотя его яркости, согласно расчётам, должно было хватить для обнаружения ещё в 2022 году.

Среди возможных объяснений - далёкая галактика, взрыв сверхновой или чёрная дыра, разрушающая звезду. Однако ни одна гипотеза пока не объясняет все особенности сигнала. Для окончательных выводов астрономам необходимо получить более подробные спектральные данные, которые помогут определить природу и расстояние до загадочного объекта.

Находка показывает, что даже давно изученные участки Вселенной способны преподносить неожиданные сюрпризы. Что именно обнаружил "Джеймс Уэбб", пока остаётся открытым вопросом.

Планета, похожая на Землю: почему её голубой цвет обманчив

Астрономы изучили экзопланету HD 189733b, которая привлекает внимание насыщенным синим оттенком, напоминающим цвет нашей планеты. Однако за внешним сходством скрывается совершенно иной мир: голубизна обусловлена особенностями раскалённой атмосферы, а вовсе не океанами и водной поверхностью.

Этот далёкий объект находится примерно в 63 световых годах от Земли и относится к классу "горячих юпитеров". Так называют массивные газовые планеты, которые вращаются на очень близком расстоянии от своих звёзд и отличаются экстремальными условиями.

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