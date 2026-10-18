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Ученые на пороге сенсации: раскрыт метод обнаружения внеземных цивилизаций

Алексей Тесля
18 октября 2026, 01:10
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В основе метода лежит анализ электропроводности воды, которая позволяет получить сведения о содержащихся в ней веществах и оценить химические условия среды.
Космос
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Вы узнаете:

  • Появились новые возможности в поиске потенциальных следов внеземных цивилизаций
  • Ученые исследуют аминокислоты, существующие в двух зеркальных формах - L и D

Японские ученые представили новый способ обнаружения аминокислот с помощью электрических измерений, нанотехнологий и искусственного интеллекта. Разработка может найти применение в поиске потенциальных следов жизни за пределами Земли.

Как пишет ScienceAlert, в основе метода лежит анализ электропроводности воды, которая позволяет получить сведения о содержащихся в ней веществах и оценить химические условия среды.

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Особое внимание исследователи уделили аминокислотам, существующим в двух зеркальных формах - L и D. Живые организмы на Земле преимущественно используют L-аминокислоты, тогда как в результате небиологических химических процессов нередко образуются обе формы в сопоставимых количествах. Поэтому их соотношение может служить важным признаком при поиске внеземной жизни.

В отличие от традиционных методов, предполагающих использование химических реагентов и сравнительно больших объемов образцов, новая технология основана на электрических измерениях и современных электронных системах. Такой подход потенциально позволит упростить анализ веществ и расширить возможности исследований в области астробиологии.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS удивила астрономов: обнаружены необычные особенности

Объект, прибывший из-за пределов Солнечной системы, привлёк внимание исследователей своими неожиданными характеристиками. Новые данные наблюдений показали, что межзвёздная комета 3I/ATLAS значительно меньше, чем предполагалось изначально, но при этом отличается высокой активностью.

По оценкам астрономов, небесное тело выбрасывает около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду. Такая интенсивность газовых выбросов делает его одним из наиболее активных объектов своего типа, наблюдавшихся учёными.

3I/ATLAS относится к редкой категории межзвёздных путешественников - небесных тел, которые прилетают в нашу систему из других областей Галактики. Изучение подобных объектов помогает исследователям лучше понять состав и особенности космических тел, формирующихся за пределами Солнечной системы.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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