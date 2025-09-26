Инопланетяне на подлёте: к Марсу мчится загадочный объект 3I/ATLAS

Новый межзвездный объект имеет огромный размер и намного большую массу, чем предполагалось. Возможно, это космический корабль.

https://glavred.info/nauka/inoplanetyane-na-podlete-k-marsu-mchitsya-zagadochnyy-obekt-3i-atlas-10701440.html Ссылка скопирована

Объект 3I/ATLAS приближается к Марсу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Кратко:

Межзвездный объест проходит подозрительно близко к Юпитеру, Марсу и Венере

Объект старше Солнца, его масса - 33 млрд тонн

Уже через неделю 3I/ATLAS максимально приблизится к Марсу

Через Солнечную систему со скоростью более 200 тысяч км/ч летит межзвездный объект под названием 3I/ATLAS. Вскоре он приблизится к Марсу.

Астрономы не исключают, что это может быть инопланетный космический корабль.

видео дня

Что известно о 3I/ATLAS

Как пишет Futurism, объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля 2025. Многие ученые считают его кометой. Это лишь третий межзвездный объект в Солнечной системе, после Оумуамуа и 2I/Borisov, который обнаружили астрономы.

Исследования показали, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, которая прибыла из совершенно другой части Млечного Пути, чем два предыдущих известных объекта.

Предполагается, что возраст межзвездной кометы может быть более 7 миллиардов лет, а значит она старше Солнца. Также выяснилось, что комета состоит из гораздо большего количества углекислого газа, чем предполагалось.

Инопланетяне летят на Землю 2025

Астрофизик из Гарварда Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом инопланетян, который специально был отправлен для наблюдения за Землей.

3I/ATLAS намного массивнее, чем предполагалось. Также он больше Оумуамуа и 2I/Borisov, размер которых был оценен в примерно 400 метров и 1 километр соответственно.

Расчеты Леба и его коллег показывают, что масса 3I/ATLAS может составлять более 33 миллиардов тонн. Также ученый считает, что размер ядра объекта должен составляет более 5 километров.

Какова траектория полета 3I/ATLAS

По словам астрофизика, траектория полета 3I/ATLAS проходит подозрительно близко к Юпитеру, Марсу и Венере.

Чуть больше чем через неделю 3I/ATLAS приблизится к Марсу на расстояние всего в несколько миллионов километров. Леб уже ранее утверждал, что эта траектория полета является очень необычной.

Астрофизик считает, что нужно использовать камеру HiRISE, установленную на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter для тщательного изучения таинственного объекта. Это позволит выяснить истинный размер, массу 3I/ATLAS, а также наконец-то определить: является ли объект кометой или чем-то другим.

Смотрите видео - Как выглядит хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS:

Как писал Главред, астрономам удалось обнаружить таинственный объект в космосе рядом с Землёй благодаря применению нового метода наблюдения. Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи от спутников и космического мусора.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Futurism Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред