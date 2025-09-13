Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

Главное:
- Убедительный сигнал жизни на Марсе
- Что известно о жизни на Марсе
- Уникальные породы и минералы
NASA официально заявило о важном открытии: на поверхности Марса найдены признаки, которые, по мнению учёных, могут свидетельствовать о существовании микробной жизни в далёком прошлом.
Об открытии рассказал руководитель NASA Шон Даффи, говорится в материале Daily Mail.
Убедительный сигнал жизни на Марсе
Даффи сообщил, что марсоход Perseverance обнаружил образец, который был признан "самым явным указанием на существование жизни", когда-либо найденным на Марсе.
Во время пресс-конференции заместитель главы агентства Ники Фокс отметила:
"Это как раз тот тип химического следа, который мы могли бы ожидать от биологического происхождения".
Странные следы в древних породах
Исследователи обратили внимание на необычные образования в древних породах кратера Джезеро — так называемые "пятна леопарда" и "маковые зерна". Эти структуры, напоминающие семена, были найдены в илистых отложениях в долине Неретва, где миллиарды лет назад текла река.
Что известно о жизни на Марсе
По словам учёного Джоэла Гуровица, обнаруженные крошечные образования могут свидетельствовать о существовании жизни на Марсе ещё до того, как появились первые организмы на Земле.
Однако он подчеркнул: "Необходимы дополнительные данные и независимое подтверждение, прежде чем мы сможем говорить об этом с уверенностью".
Химические следы жизни
Инструменты марсохода выявили наличие фосфора и железа в исследуемых участках — такие вещества на Земле обычно связаны с деятельностью микробов, перерабатывающих органические соединения.
С 2021 года Perseverance отправляет на Землю изображения кристаллических образований и органических материалов, найденных в местах, где когда-то текла вода.
Уникальные породы и минералы
21 июля 2024 года марсоход собрал новые образцы в северной части долины Неретва. Учёные обнаружили белые прожилки сульфата кальция — признак, что миллиарды лет назад здесь текли грунтовые воды.
Также были найдены участки с гематитом — минералом, придающим поверхности Марса его ржаво-красный цвет.
Награда за десятилетия исследований
Даффи подчеркнул, что это открытие стало результатом десятилетий работы. Образцы прошли научную рецензию, как и положено в академической среде, и, по словам NASA, они "с высокой вероятностью имеют биологическое происхождение".
Возвращение образцов на Землю
На вопрос о том, собирается ли NASA доставить найденные образцы на Землю, Шон Даффи ответил, что агентство всё ещё прорабатывает планы по транспортировке и рассматривает бюджетные возможности:
"Мы изучаем, как и когда это можно будет осуществить, всё упирается в ресурсы".
Таинственный космический объект: что говорят учёные
Астрономы зафиксировали загадочный объект вблизи Земли, применив инновационный метод наблюдений. Для этого исследователи использовали тень нашей планеты в качестве естественного фильтра, что позволило минимизировать помехи от спутников и космического мусора.
В результате им удалось засечь объект, движущийся с необычно высокой скоростью — значительно быстрее, чем обычные астероиды, — и не соответствующий ни одному из известных объектов в существующих астрономических каталогах. На данный момент учёные затрудняются с точным определением природы этого тела.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
