Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

Марсоход Perseverance обнаружил образец, который был признан "самым явным указанием на существование жизни", когда-либо найденным на Марсе.

NASA официально заявило о важном открытии: на поверхности Марса найдены признаки, которые, по мнению учёных, могут свидетельствовать о существовании микробной жизни в далёком прошлом.

Об открытии рассказал руководитель NASA Шон Даффи, говорится в материале Daily Mail.

Даффи сообщил, что марсоход Perseverance обнаружил образец, который был признан "самым явным указанием на существование жизни", когда-либо найденным на Марсе.

Во время пресс-конференции заместитель главы агентства Ники Фокс отметила:

"Это как раз тот тип химического следа, который мы могли бы ожидать от биологического происхождения".

Исследователи обратили внимание на необычные образования в древних породах кратера Джезеро — так называемые "пятна леопарда" и "маковые зерна". Эти структуры, напоминающие семена, были найдены в илистых отложениях в долине Неретва, где миллиарды лет назад текла река.

По словам учёного Джоэла Гуровица, обнаруженные крошечные образования могут свидетельствовать о существовании жизни на Марсе ещё до того, как появились первые организмы на Земле.

Однако он подчеркнул: "Необходимы дополнительные данные и независимое подтверждение, прежде чем мы сможем говорить об этом с уверенностью".

Инструменты марсохода выявили наличие фосфора и железа в исследуемых участках — такие вещества на Земле обычно связаны с деятельностью микробов, перерабатывающих органические соединения.

С 2021 года Perseverance отправляет на Землю изображения кристаллических образований и органических материалов, найденных в местах, где когда-то текла вода.

21 июля 2024 года марсоход собрал новые образцы в северной части долины Неретва. Учёные обнаружили белые прожилки сульфата кальция — признак, что миллиарды лет назад здесь текли грунтовые воды.

Также были найдены участки с гематитом — минералом, придающим поверхности Марса его ржаво-красный цвет.

Даффи подчеркнул, что это открытие стало результатом десятилетий работы. Образцы прошли научную рецензию, как и положено в академической среде, и, по словам NASA, они "с высокой вероятностью имеют биологическое происхождение".

На вопрос о том, собирается ли NASA доставить найденные образцы на Землю, Шон Даффи ответил, что агентство всё ещё прорабатывает планы по транспортировке и рассматривает бюджетные возможности:

"Мы изучаем, как и когда это можно будет осуществить, всё упирается в ресурсы".

