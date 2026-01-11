Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецепт

Рецепт гречаников в овощном томатном соусе.

Гречаники в томатном соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам идею для быстрого и сытного ужина, этот рецепт понравится занятым хозяйкам. Сочетание гречки, фарша и томатного соуса всегда успешное, от таких гречаников в восторге будут и взрослые и дети.

Кстати, в соус можно добавлять овощи на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Гречаники в томатном соусе - рецепт

Ингредиенты:

куриный фарш – 550 г

гречка отварная – 400 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

манка – 8 ст. л.

соль, любимые специи

томатный соус с луком и перцем

Отварите гречку до готовности, остудите.

Добавьте фарш, нарезанный лук, яйца, манку и специи, перемешайте.

Сформируйте гречаники влажными руками и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.

Готовый томатно-овощной соус смешайте со стаканом воды.

Залейте соусом гречаники и тушите минут 20.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить гречаники в томатном соусе:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

