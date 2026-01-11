Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецепт

Предлагаем вам идею для быстрого и сытного ужина, этот рецепт понравится занятым хозяйкам. Сочетание гречки, фарша и томатного соуса всегда успешное, от таких гречаников в восторге будут и взрослые и дети.
Кстати, в соус можно добавлять овощи на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Гречаники в томатном соусе - рецепт
Ингредиенты:
- куриный фарш – 550 г
- гречка отварная – 400 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- манка – 8 ст. л.
- соль, любимые специи
- томатный соус с луком и перцем
Отварите гречку до готовности, остудите.
Добавьте фарш, нарезанный лук, яйца, манку и специи, перемешайте.
Сформируйте гречаники влажными руками и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
Готовый томатно-овощной соус смешайте со стаканом воды.
Залейте соусом гречаники и тушите минут 20.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить гречаники в томатном соусе:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
