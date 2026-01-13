Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

После возвращения домой с работы часто хочется есть, но не стоять час у плиты, чтобы приготовить ужин. В таком случае можно приготовить вкусное блюдо всего за 20 минут.
Главред узнал , что для изысканного ужина даже не нужно мясо. Рецептом быстрой пасты на ужин в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Томатно-сливочная паста - рецепт
Ингредиенты
- Помидор 2 шт.
- Паста 150 г
- Красный лук 1 шт.
- Сливки 100 г
- Твердый сыр 50 г
Помидоры разрезаем пополам, а лук мелко нарезаем. Выкладываем овощи на смазанную маслом сковороду, накрываем крышкой и тушим, пока кожица с помидоров не будет легко сниматься.
Далее разминаем вилкой помидоры и вымешиваем с любимыми специями и теплыми сливками. Добавляем в сковороду натертый сыр, сваренную пасту и снова все вымешиваем. Сверху блюдо можно украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный ужин за 20 минут:
@gotuyemo_v_kayf Вкусный ужин за 20 минут ?? Сохраняй идею ? Ингредиенты: Помидоры - 2 шт Паста - 150 г Лук красный - 1 шт Любимые специи по вкусу Сливки - 100 г Сыр твердый - 50 г Зелень по желанию. Приготовление: На сковороду выложить порезанные пополам помидоры и лук, накрыть крышкой и тушить на среднем огне, пока с помидоров не будет легко сниматься кожица. После этого размять помидоры вилкой, добавить специи и теплые сливки, хорошо перемешать. Добавить сыр и отварную пасту, перемешать и тушить еще 3 минуты. Можно еще посыпать тертым сыром и петрушкой. Готово! #ужин#паста#рецепт#быстрыерецепты#рецепты♬ Tarantela/ Funiculi Funicula - Los Napolitanos
Вас может заинтересовать:
- Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться
- Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке
- Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецепт
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред