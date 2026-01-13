Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

Рецепт изысканной пасты, которая идеально подойдет для ужина.

https://glavred.info/recipes/ochen-vkusnyy-uzhin-bez-gramma-myasa-recept-blyuda-za-20-minut-10731866.html Ссылка скопирована

Рецепт пасты без мяса на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

После возвращения домой с работы часто хочется есть, но не стоять час у плиты, чтобы приготовить ужин. В таком случае можно приготовить вкусное блюдо всего за 20 минут.

Главред узнал , что для изысканного ужина даже не нужно мясо. Рецептом быстрой пасты на ужин в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Томатно-сливочная паста - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Помидор 2 шт.

Паста 150 г

Красный лук 1 шт.

Сливки 100 г

Твердый сыр 50 г

Помидоры разрезаем пополам, а лук мелко нарезаем. Выкладываем овощи на смазанную маслом сковороду, накрываем крышкой и тушим, пока кожица с помидоров не будет легко сниматься.

Далее разминаем вилкой помидоры и вымешиваем с любимыми специями и теплыми сливками. Добавляем в сковороду натертый сыр, сваренную пасту и снова все вымешиваем. Сверху блюдо можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный ужин за 20 минут:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред