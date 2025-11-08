Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда

Рецепт картофеля с мясом в духовке, на приготовление которого надо считанные минуты.

https://glavred.info/recipes/nebanalnyy-uzhin-dlya-vsey-semi-recept-bozhestvennogo-na-vkus-blyuda-10713611.html Ссылка скопирована

Рецепт шикарного и быстрого в приготовлении ужина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вечером часто не хочется тратить много времени у плиты на кухне. В таком случае можно приготовить простое, но очень вкусное блюдо в духовке, потратив на готовку всего 10 минут.

Главред узнал рецепт очень вкусной и сочной картошки с мясом, которая станет любимым ужином всей семьи. Им в TikTok поделилась украинский блогер Наталья Цукат.

Картофель с мясом в духовке - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Картофель 3-4 шт.

Лук 1 шт.

Куриное филе 1 шт.

Сливки 10-20% 150 мл

Масло 1 ст. л.

Помидор 1 шт.

Твердый сыр 70-100 г

Паприка 1/2 ч. л.

Соль

Картофель моем, чистим и нарезаем слайсами. после этого выкладываем в смазанную маслом форму для выпекания. Сверху картофель подсаливаем и выкладываем на него кольца лука и порезанное на четыре слайса куриное филе.

Сверху заливаем картофель и мясо сливками, подсаливаем и добавляем паприку. Далее форму кладем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Когда отведенное время пройдет, достаем форму, выкладываем поверх мяса кольца помидоров, тертый или нарезанный сыр и накрываем все фольгой. Возвращаем форму в духовку еще на 10 минут и ужин готов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный сытный ужин:

@tsukatnatali Быстрый ужин, который можно собрать за 10 минут ?️ Ингредиенты: - Картофель - 3-4 шт. - Куриное филе - 1 шт. - Сливки (10-20%) - 150 мл - Масло - 1 ст. л. - Помидор - 1 шт. - Сыр твердый - 70-100 г - Паприка - ½ ч. л. - Соль - по вкусу Приготовление: 1. Картофель нарежь слайсами, выложи в форму, смазанную маслом, и подсоли. 2. Куриное филе порежь на 4 части, выложи сверху на картофель. 3. Залей сливками, присыпь паприкой и солью. 4. Запекай в духовке при 180°C примерно 20-25 мин. 5. Добавь нарезанный помидор и тертый сыр, накрой фольгой блестящей стороной внутрь. 6. Верни в духовку еще на 10 минут, чтобы все стало сочным и тягучим. #быстрыйрецепт #ужин #рецепты ♬ оригинальный звук - Natalia Tsukat

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Цукат Наталья Цукат - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 75 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред