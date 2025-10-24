Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

Рецепт идеального на вкус риса с курицей.

https://glavred.info/recipes/korolevskiy-uzhin-iz-prostyh-ingredientov-recept-shikarnogo-blyuda-za-25-minut-10709306.html Ссылка скопирована

Невероятно вкусный рис с курицей и овощами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Приготовить быстрый, но при этом вкусный и питательный ужин из простых ингредиентов - задача не из легких. Но есть один рецепт риса с курицей, который никого не оставит равнодушным.

Главред узнал, как приготовить божественный на вкус ужин и не потратить на него много времени. Об этом в TikTok kathycoooks рассказала украинский блогер Екатерина.

Рис с курицей - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Рис 200 г

Томатный соус 2-3 ст. л.

Бульон 400-500 мл

Сливочное масло 20-30 г

Специи

Для начала надо помыть, почистить и нарезать кубиком овощи. Выкладываем лук на разогретую сковородку и жарим до золотистости, а дальше поочередно добавляем к нему морковь и порезанное кубиками куриное филе с интервалом в несколько минут.

Когда филе подрумянится, добавляем на сковородку томатный соус и специи по вкусу. Следующим шагом засыпаем рис и заливаем блюдо бульоном. Сверху можно положить куски сливочного масла.

Готовим рис с курицей в сковороде под крышкой в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить идеально рассыпчатый рис с курицей:

@kathycoooks Осень - время простых и вкусных ужинов, когда хочется тепла и чего-то по-домашнему. Этот рис с курицей - именно такое блюдо: ароматное, нежное и очень уютное ? Ингредиенты: - куриное филе - 1 шт. - морковь - 1 шт - лук - 1 шт - рис - 200 г (сырого) - томатный соус - 2-3 ст. л. - бульон - ориентировочно 400-500 мл (чтобы покрыл рис) - сливочное масло - 20-30 г - специи - соль, перец, паприка, куркума Приготовление: Обжарить лук кубиком до золотистости. Добавить морковь, тоже нарезанную кубиком, и жарить несколько минут. Положить куриное филе, подрумянить. Добавить томатный соус и специи. Засыпать рис, залить все бульоном до верха, сверху положить сливочное масло. Накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут - пока бульон полностью не впитается. Получится рассыпчатый, сочный рис с нежной курицей - ужин, который хочется повторять ?✨ #вечерянасковороде #быстрыйужин #rec ♬ original sound - ???????? ˚୨୧⋆

Вас может заинтересовать:

Об источнике: kathycoooks kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред