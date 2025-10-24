Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

Приготовить быстрый, но при этом вкусный и питательный ужин из простых ингредиентов - задача не из легких. Но есть один рецепт риса с курицей, который никого не оставит равнодушным.
Главред узнал, как приготовить божественный на вкус ужин и не потратить на него много времени. Об этом в TikTok kathycoooks рассказала украинский блогер Екатерина.
Рис с курицей - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Рис 200 г
- Томатный соус 2-3 ст. л.
- Бульон 400-500 мл
- Сливочное масло 20-30 г
- Специи
Для начала надо помыть, почистить и нарезать кубиком овощи. Выкладываем лук на разогретую сковородку и жарим до золотистости, а дальше поочередно добавляем к нему морковь и порезанное кубиками куриное филе с интервалом в несколько минут.
Когда филе подрумянится, добавляем на сковородку томатный соус и специи по вкусу. Следующим шагом засыпаем рис и заливаем блюдо бульоном. Сверху можно положить куски сливочного масла.
Готовим рис с курицей в сковороде под крышкой в течение 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить идеально рассыпчатый рис с курицей:
@kathycoooks Осень - время простых и вкусных ужинов, когда хочется тепла и чего-то по-домашнему. Этот рис с курицей - именно такое блюдо: ароматное, нежное и очень уютное ? Ингредиенты: - куриное филе - 1 шт. - морковь - 1 шт - лук - 1 шт - рис - 200 г (сырого) - томатный соус - 2-3 ст. л. - бульон - ориентировочно 400-500 мл (чтобы покрыл рис) - сливочное масло - 20-30 г - специи - соль, перец, паприка, куркума Приготовление: Обжарить лук кубиком до золотистости. Добавить морковь, тоже нарезанную кубиком, и жарить несколько минут. Положить куриное филе, подрумянить. Добавить томатный соус и специи. Засыпать рис, залить все бульоном до верха, сверху положить сливочное масло. Накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут - пока бульон полностью не впитается. Получится рассыпчатый, сочный рис с нежной курицей - ужин, который хочется повторять ?✨ #вечерянасковороде#быстрыйужин#rec♬ original sound - ???????? ˚୨୧⋆
Об источнике: kathycoooks
kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.
