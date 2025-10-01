Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужин

Если вы хотите удивить и взрослых, и детей вкусной пастой, тогда этот рецепт точно вам пригодится. Блюдо получается очень нежным, кремовым и сырным! Именно то, что нужно для семейного обеда или же ужина.
Кстати, такую пасту можно подавать самостоятельно без мясного блюда, ведь и так получается очень сытно, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Сырная паста - рецепт
Ингредиенты:
- Паста из твердых сортов пшеницы – 350 г;
- Молоко или сливки 10% - 350 мл;
- Вода – 300 мл;
- Масло - 30 г;
- Твердый сыр (чеддер или другой) – 250 г;
- Плавленый сыр - 100 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Куркума и зелень
Влейте в кастрюлю влейте молоко и воду, доведите до кипения.
Всыпьте пасту и варите на медленном огне, помешивая, до готовности.
Удалите почти всю жидкость, добавьте масло, сыры и готовьте, помешивая до полного растворения сыров.
Теперь добавьте соль, перец и куркуму.
Подавайте с зеленью, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить пасту с сыром:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
