Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужин

Рецепт вкусной пасты с невероятно аппетитным соусом.

Паста с сыром - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/olga_riabenko_/, depositphotos.com/

Если вы хотите удивить и взрослых, и детей вкусной пастой, тогда этот рецепт точно вам пригодится. Блюдо получается очень нежным, кремовым и сырным! Именно то, что нужно для семейного обеда или же ужина.

Кстати, такую пасту можно подавать самостоятельно без мясного блюда, ведь и так получается очень сытно, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Сырная паста - рецепт

Ингредиенты:

Паста из твердых сортов пшеницы – 350 г;

Молоко или сливки 10% - 350 мл;

Вода – 300 мл;

Масло - 30 г;

Твердый сыр (чеддер или другой) – 250 г;

Плавленый сыр - 100 г;

Соль, перец – по вкусу;

Куркума и зелень

Влейте в кастрюлю влейте молоко и воду, доведите до кипения.

Всыпьте пасту и варите на медленном огне, помешивая, до готовности.

Удалите почти всю жидкость, добавьте масло, сыры и готовьте, помешивая до полного растворения сыров.

Теперь добавьте соль, перец и куркуму.

Подавайте с зеленью, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить пасту с сыром:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

