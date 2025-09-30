Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никто

Предлагаем вашему вниманию рецепт фаршированного перца, который покорит вас своим вкусом, ведь в начинке есть секрет. А все дело в том, что куриное филе нужно мелко нарезать, а не использовать фарш. Получается еще вкуснее и аппетитней, чем обычно.
Кстати, лучше всего подавать фаршированный перец со сметаной, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Фаршированный перец - рецепт
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 4 шт.;
- Для начинки:
- Куриное филе – 2 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Яйцо – 1 шт.;
- Сметана – 2 ст. л.;
- Томатная паста - 1 ст. л.;
- Соль, перец, сахар – по вкусу;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Сушеные томаты – 1 ч. л.;
- Хмели-сунели – 1 ч. л.;
- Петрушка свежая – небольшой пучок;
- Сыр твердый – 150 г
Куриное филе мелко нарежьте, добавьте натертые лук и чеснок.
Теперь добавьте яйцо, сметану, томатную пасту, зелень и специи, все хорошо перемешайте.
Перцы разрежьте пополам и удалите семена.
Начините половинки начинкой, отправьте в форму для запекания.
Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов, затем посыпьте твердым сыром и держите в духовке еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фаршированный перец:
Вас может заинтересовать:
- Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентов
- Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовке
- Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супа
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред