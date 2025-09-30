Укр
Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никто

Элина Чигис
30 сентября 2025, 19:13
96
Рецепт фаршированного перца с сочной начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Фаршированный перец - рецепт
Фаршированный перец - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вашему вниманию рецепт фаршированного перца, который покорит вас своим вкусом, ведь в начинке есть секрет. А все дело в том, что куриное филе нужно мелко нарезать, а не использовать фарш. Получается еще вкуснее и аппетитней, чем обычно.

Кстати, лучше всего подавать фаршированный перец со сметаной, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Фаршированный перец - рецепт

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 4 шт.;
  • Для начинки:
  • Куриное филе – 2 шт.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сметана – 2 ст. л.;
  • Томатная паста - 1 ст. л.;
  • Соль, перец, сахар – по вкусу;
  • Паприка – 1 ч. л.;
  • Сушеные томаты – 1 ч. л.;
  • Хмели-сунели – 1 ч. л.;
  • Петрушка свежая – небольшой пучок;
  • Сыр твердый – 150 г

Куриное филе мелко нарежьте, добавьте натертые лук и чеснок.

Теперь добавьте яйцо, сметану, томатную пасту, зелень и специи, все хорошо перемешайте.

Перцы разрежьте пополам и удалите семена.

Начините половинки начинкой, отправьте в форму для запекания.

Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов, затем посыпьте твердым сыром и держите в духовке еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фаршированный перец:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

