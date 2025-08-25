Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецепт

Предлагаем вам приготовить отменную закуску из болгарского перца за считанные минуты. Такое блюдо покорит легкостью приготовления, а также минимальным набором ингредиентов. Для занятых хозяек такая закуска станет настоящим сокровищем.
Кстати, перец по этому рецепту получается нежным и ароматным, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Закуска из болгарского перца – рецепт
Ингредиенты:
- Болгарский перец - 6-8 шт.;
- Острый перец или зеленый сладкий – 1 шт.;
- Растительное масло - 150 мл;
- Соль – 1 ч. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Лимонный сок;
- Зелень свежая – 1 пучок
Поставьте промытые перцы в духовку при температуре 160 градусов и держите до мягкости.
Отправьте их в миску, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
Удалите из перцев кожуру и семена.
Смешайте растительное масло, соль, сахар, лимонный сок и нарубленную зелень.
Выложить перец слоями в глубокую посуду и полейте маринадом.
Дайте постаять 30 минут и готово. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить закуску из болгарского перца:
Вас может заинтересовать:
- Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана Сеничкина
- Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке
- Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусно
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред