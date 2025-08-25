Укр
Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецепт

Элина Чигис
25 августа 2025, 21:15
Рецепт закуски из болгарского перца.
Закуска из перца - рецепт
Закуска из перца - рецепт

Предлагаем вам приготовить отменную закуску из болгарского перца за считанные минуты. Такое блюдо покорит легкостью приготовления, а также минимальным набором ингредиентов. Для занятых хозяек такая закуска станет настоящим сокровищем.

Кстати, перец по этому рецепту получается нежным и ароматным, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Закуска из болгарского перца – рецепт

Ингредиенты:

  • Болгарский перец - 6-8 шт.;
  • Острый перец или зеленый сладкий – 1 шт.;
  • Растительное масло - 150 мл;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Лимонный сок;
  • Зелень свежая – 1 пучок

Поставьте промытые перцы в духовку при температуре 160 градусов и держите до мягкости.

Отправьте их в миску, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Удалите из перцев кожуру и семена.

Смешайте растительное масло, соль, сахар, лимонный сок и нарубленную зелень.

Выложить перец слоями в глубокую посуду и полейте маринадом.

Дайте постаять 30 минут и готово. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить закуску из болгарского перца:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

