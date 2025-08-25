Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецепт

Рецепт закуски из болгарского перца.

Закуска из перца - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить отменную закуску из болгарского перца за считанные минуты. Такое блюдо покорит легкостью приготовления, а также минимальным набором ингредиентов. Для занятых хозяек такая закуска станет настоящим сокровищем.

Кстати, перец по этому рецепту получается нежным и ароматным, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Закуска из болгарского перца – рецепт

Ингредиенты:

Болгарский перец - 6-8 шт.;

Острый перец или зеленый сладкий – 1 шт.;

Растительное масло - 150 мл;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Лимонный сок;

Зелень свежая – 1 пучок

Поставьте промытые перцы в духовку при температуре 160 градусов и держите до мягкости.

Отправьте их в миску, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Удалите из перцев кожуру и семена.

Смешайте растительное масло, соль, сахар, лимонный сок и нарубленную зелень.

Выложить перец слоями в глубокую посуду и полейте маринадом.

Дайте постаять 30 минут и готово. Приятного аппетита!

