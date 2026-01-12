Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

В Черкасской области 13 января в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения из-за последствий вражеских атак.

Графики отключений света Черкассы - графики отключения света на 13 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

О чем идет речь в материале:

Отключения света в Черкасской области будут продолжаться в течение всего дня 13 января

Ограничения вводятся из-за атак РФ по Украине

Завтра, 13 января, в течение всего дня на территории Черкасской области будут действовать графики отключения света для населения. Об этом сообщило Черкассыоблэнерго.

Отмечается, что из-за непрерывных атак противника и последствий предыдущих масштабных ракетно-дроновых ударов по Черкасской области 13 января, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Когда не будет света 13 января в Черкасской области - графики отключений Черкасская область / Скриншот

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 23:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 02:00 - 04:00, 09:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Отключение света 13 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Почему графики отключения света могут усилиться - прогноз

Как писал Главред, если в течение нескольких дней температура опустится примерно до –20 градусов, для поддержания стабильной работы энергосистемы могут ввести более жесткие ограничения. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Он пояснил, что в условиях резкого похолодания компании придется усиливать балансировочные меры, что может привести к введению дополнительной очереди в графиках почасовых отключений.

"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно – это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", – пояснил Зайченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 января в Запорожской области для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Ночная атака России на Украину 9 января вряд ли существенно повлияет на продолжительность отключений, однако из-за усиления морозов возможно расширение ограничений. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член профильного энергетического комитета Сергей Нагорняк.

В то же время уже в Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды. Ночью температура может опускаться до –20°C, днем — до –10°C. Из-за налипания снега на линиях электропередач не исключены перебои с поставками электроэнергии, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

